Туроператоры предлагают дешевые туры на Кипр с пересадками: как сэкономить

Российским туристам предложили недорогой отдых на Кипре в бархатный сезон

1:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туроператоры предлагают доступные туры в Европу на бархатный сезон, сделав акцент на Кипре, который ранее был одним из любимых направлений для россиян. Несмотря на санкции, остров продолжает привлекать российских туристов благодаря доступным визам и выгодным предложениям на туры с пересадками.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

За первые шесть месяцев 2024 года Кипр посетили около 21 тысячи россиян, что значительно меньше по сравнению с прошлым годом. В апреле и мае 2023 года на остров прибыло почти 12,5 тысячи российских туристов, тогда как за тот же период в 2024 году — около 8 тысяч человек. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объясняют это поздним началом полетной программы Jazeera Airways, которая стартовала 3 июля 2024 года, что на два месяца позже, чем в прошлом году.

Помимо рейсов через Кувейт, туристы могут добраться до Кипра с пересадками через Армению, Бахрейн и ОАЭ. Основным перевозчиком выступает "Русский Экспресс", который может обеспечить до 60% всех туров на Кипр.

Кипр пользовался высоким спросом летом, и туроператоры рассчитывают компенсировать весенний спад осенью. Туры на Кипр сейчас дешевле, чем в другие европейские страны, а оформление визы занимает всего 5-6 рабочих дней.

Цена на недельный тур в 4-звездочный отель с завтраками начинается от 193,6 тысячи рублей на двоих, а туры по системе "все включено" — от 210,8 тысячи рублей на двоих.