Российские туристы открывают новые горизонты: рост поездок в Китай и другие страны

Китай стал новым фаворитом для российских путешественников

1:12 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Пограничной службы ФСБ России, интерес россиян к зарубежным поездкам продолжает расти. В первой половине этого года количество поездок за границу увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 12,6 миллиона человек.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Традиционные направления, такие как Турция, остаются лидерами среди российских туристов, с 2,5 миллионами поездок (+9,4%). Однако заметен рост интереса к другим странам, включая Китай, который стал неожиданной альтернативой Турции для многих россиян. За первые шесть месяцев 2024 года число поездок в Китай с целью отдыха выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 405 тысяч посещений. Это даже превышает рекордные показатели 2019 года на 3,5%.

Таким образом, можно заключить, что российские туристы становятся более активными в плане зарубежных поездок, а их предпочтения смещаются в сторону новых направлений.