По данным Пограничной службы ФСБ России, интерес россиян к зарубежным поездкам продолжает расти. В первой половине этого года количество поездок за границу увеличилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 12,6 миллиона человек.
Традиционные направления, такие как Турция, остаются лидерами среди российских туристов, с 2,5 миллионами поездок (+9,4%). Однако заметен рост интереса к другим странам, включая Китай, который стал неожиданной альтернативой Турции для многих россиян. За первые шесть месяцев 2024 года число поездок в Китай с целью отдыха выросло в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 405 тысяч посещений. Это даже превышает рекордные показатели 2019 года на 3,5%.
Таким образом, можно заключить, что российские туристы становятся более активными в плане зарубежных поездок, а их предпочтения смещаются в сторону новых направлений.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.