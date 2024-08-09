EasyJet первой среди авиакомпаний сократила норму бесплатного багажа

Лоукостеры уменьшают норму бесплатного провоза багажа

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британская бюджетная авиакомпания EasyJet стала первой, кто уменьшил норму бесплатного провоза багажа. Этот шаг был представлен как способ "снизить" тарифы, но эксперты считают, что реальная цель — повышение прибыли.

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Крупнейшие лоукостеры начали уменьшать допустимый вес бесплатного багажа и призывают полностью отказаться от такой практики. EasyJet исключила норму провоза багажа для городских туров, оставив только ручную кладь. Эта мера вступила в силу на текущей неделе. Компания утверждает, что это решение принято в ответ на запросы самих путешественников, которые сообщили, что 23 кг включенного багажа не всегда нужны для таких поездок.

Теперь путешественникам придется платить за провоз багажа или ограничиваться ручной кладью. Стоимость дополнительных услуг составит около 9,5 фунтов стерлингов (более 1000 рублей). Эксперты полагают, что другие авиакомпании могут вскоре последовать примеру EasyJet и ввести аналогичные изменения.