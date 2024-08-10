"Главкосмос" планирует отправить туристов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС". Соответствующие сведения опубликованы на сайте компании.
Предполагается, что полёт состоится во второй половине 2025 года и продлится 10 дней. Туристы должны будут пройти медицинское обследование, тренировки и обучение перед отправлением. Каждому путешественнику изготовят личный скафандр, который по возвращении на Землю можно будет забрать на память.
Ранее Pravda.Ru писала, сколько нужно заплатить, чтобы стать космическим туристом.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.