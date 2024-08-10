Путешествие на МКС: российских туристов хотят отправить в космос

В России планируют отправить туристов в космос в 2025 году

0:38 Your browser does not support the audio element. Туризм

"Главкосмос" планирует отправить туристов на Международную космическую станцию (МКС) на корабле "Союз МС". Соответствующие сведения опубликованы на сайте компании.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

Предполагается, что полёт состоится во второй половине 2025 года и продлится 10 дней. Туристы должны будут пройти медицинское обследование, тренировки и обучение перед отправлением. Каждому путешественнику изготовят личный скафандр, который по возвращении на Землю можно будет забрать на память.

Ранее Pravda.Ru писала, сколько нужно заплатить, чтобы стать космическим туристом.