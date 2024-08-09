Посол Франции в России подтвердил увеличение сроков оформления виз для россиян

Сложности с получением шенгенской визы для россиян возросли

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы процесс получения шенгенской визы для российских туристов значительно усложнился и стал более дорогим. Это связано с новыми мерами безопасности, введенными ЕС после начала конфликта на Украине.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Посол Франции в России, Пьер Лев, подтвердил, что с 2022 года сроки оформления виз для россиян были увеличены, а визовые сборы возросли. Он подчеркнул важность соблюдения европейских директив при выдаче виз. Однако это решение вызывает обеспокоенность, так как число отказов в выдаче виз россиянам продолжает расти.

Согласно Shengen News, в 2023 году было отклонено около 10,4% всех заявлений на визу, что составляет примерно 54 тысячи отказов из 520 тысяч поданных заявлений. Посол Франции также отметил, что шансы на получение шенгенской визы для россиян снижаются.

Тем не менее, интерес россиян к путешествиям в Европу остается высоким. Наиболее популярными направлениями являются Италия, Франция и Испания. Однако получить многократную визу (MEVS), позволяющую несколько посещений без необходимости повторных заявлений, становится все труднее. В 2023 году такие визы выдавались только в 49,22% случаев, по сравнению с 72,46% в предыдущем году.

Важно учитывать, что не следует полностью полагаться на одну страну при получении визы. Существуют страны, которые более открыты к выдаче виз россиянам. Более подробную информацию об этом можно найти по указанной ссылке.