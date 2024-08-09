Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США ввели санкции против белорусских компаний
Врач Панина: приём соды во время изжоги чреват повреждением слизистой желудка
Не соглашайтесь на инвестиции вместо вкладов в банке!
Кейт Бланшетт поделилась подробностями гонорара за съёмки в фильме "Властелин колец"
Трэвел-блогер раскрыла стоимость жизни в Таиланде
GTA VI выйдет осенью 2025 года
Как научиться экономить
Сборная США по баскетболу одержала победу над Сербией
BMJ Thorax: в одной из клиник выявили восемь случаев силикоза у мужчин

Посол Франции в России подтвердил увеличение сроков оформления виз для россиян

Сложности с получением шенгенской визы для россиян возросли
1:53
Туризм

В последние годы процесс получения шенгенской визы для российских туристов значительно усложнился и стал более дорогим. Это связано с новыми мерами безопасности, введенными ЕС после начала конфликта на Украине.

Сложности с получением шенгенской визы для россиян возросли
Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, CC BY 2.0

Посол Франции в России, Пьер Лев, подтвердил, что с 2022 года сроки оформления виз для россиян были увеличены, а визовые сборы возросли. Он подчеркнул важность соблюдения европейских директив при выдаче виз. Однако это решение вызывает обеспокоенность, так как число отказов в выдаче виз россиянам продолжает расти.

Согласно Shengen News, в 2023 году было отклонено около 10,4% всех заявлений на визу, что составляет примерно 54 тысячи отказов из 520 тысяч поданных заявлений. Посол Франции также отметил, что шансы на получение шенгенской визы для россиян снижаются.

Тем не менее, интерес россиян к путешествиям в Европу остается высоким. Наиболее популярными направлениями являются Италия, Франция и Испания. Однако получить многократную визу (MEVS), позволяющую несколько посещений без необходимости повторных заявлений, становится все труднее. В 2023 году такие визы выдавались только в 49,22% случаев, по сравнению с 72,46% в предыдущем году.

Важно учитывать, что не следует полностью полагаться на одну страну при получении визы. Существуют страны, которые более открыты к выдаче виз россиянам. Более подробную информацию об этом можно найти по указанной ссылке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
Как научиться экономить
Сборная США по баскетболу одержала победу над Сербией
BMJ Thorax: в одной из клиник выявили восемь случаев силикоза у мужчин
Какие из яиц более полезные: белые или коричневые
АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское
Учёный-агроном Бывальцева о популярных растениях: сегодня в тренде пряные культуры
Фильм "Дэдпул и Росомаха" собрал 900 млн долларов за первые 14 дней проката
PLOS ONE: продуктивность удалённой работы зависит от обустройства домашнего офиса
Студия Good Fun Corporation анонсировала экстракшн-шутер Hunger
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.