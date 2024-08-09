Реальная стоимость жизни в Таиланде: аренда жилья и расходы на транспорт

Трэвел-блогер @lana.frogtraveler, только что вернувшаяся из полугодового путешествия по Таиланду, поделилась с подписчиками реальными затратами на жизнь в этой экзотической стране.
По её словам, основным расходом стала аренда жилья: за уютную виллу она платила 38 000 рублей в месяц.
Вторым по величине расходом оказалась аренда мотобайка, который стоит 12 000 рублей в месяц — популярный и удобный способ передвижения в Таиланде.
Что касается продуктов, то ежемесячные траты составили 5000 бат, что примерно равно 13 000 рублей. Эта сумма включала все необходимые продукты, включая местные фрукты и морепродукты.
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