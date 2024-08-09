Как спланировать поездку в Европу: советы от АТОР для успешного оформления визы

АТОР рекомендует планировать поездки в Европу за 2,5-3 месяца

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рекомендуется планировать поездку в Европу за 2,5-3 месяца до начала путешествия, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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"С учетом актуальных тенденций, туроператоры советуют бронировать поездки в Европу заранее — за 2,5-3 месяца. Если вы планируете новогоднее путешествие, уже сейчас можно начинать подачу документов," — говорится в сообщении.

По информации АТОР, оформление итальянской визы занимает около двух месяцев. В визовом центре в Москве можно записаться на подачу документов за три недели вперед, и есть шанс получить мультивизу на один-два года. Визовый центр Италии в Москве в настоящее время принимает записи на подачу документов на конец августа.

Документы в консульстве Испании в Москве рассматриваются в течение двух-трех недель с момента подачи. Однако записаться в визовый центр "очень сложно". Рекомендуется планировать подачу документов на сентябрь, уточнили в BSI Group. Обычно Испания выдает однократные визы на даты поездки.

Запись на подачу документов в визовый центр Франции в Москве и других регионах открыта только на октябрь. Рассмотрение заявок занимает 3-4 недели. Консульство Франции часто выдает мультивизы на шесть месяцев, реже — на один-два года, отметили в АТОР.