Как найти дешевые авиабилеты: советы по поиску выгодных предложений ночью и в межсезонье

Эксперт раскрывает секреты поиска дешевых авиабилетов

1:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

По словам Наталии Ансталь, турэксперта и руководителя турфирмы, дешевые авиабилеты лучше искать ночью. В интервью NEWS. ru она отметила, что хорошие предложения можно найти и за день-два до вылета.

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"Для того чтобы найти билеты по выгодной цене, лучше планировать поиск на понедельник, вторник или среду. Идеальное время для этого — с 8-9 вечера до ночи, когда появляются интересные предложения," — добавила Ансталь.

Эксперт подчеркнула, что наименьшие скидки наблюдаются примерно за две недели до вылета, когда тарифы самые высокие. Она также отметила, что билеты с большими пересадками могут быть дешевле, а низкие цены на авиаперелеты чаще всего можно найти в межсезонье.

"Для экономии стоит выбирать лоукостеры, у которых тарифы ниже, чем у крупных авиакомпаний. Кроме того, лучше избегать частого посещения сайтов авиакомпаний, так как они могут отслеживать куки и увеличивать цены. Можно искать субсидированные билеты, которые предлагают многие компании. И не забывайте, что покупка билетов туда и обратно сразу часто бывает более выгодной," — советует турэксперт.