Прямые рейсы на Бали от Аэрофлота: новые возможности и прогнозы на стоимость билетов

Как прямые рейсы на Бали могут изменить стоимость отдыха

4:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

В расписании авиакомпании "Аэрофлот" появились прямые рейсы на остров Бали. В настоящее время приобрести билеты на эти рейсы невозможно, но эксперты предполагают, что их стоимость будет начинаться от 80 тысяч рублей. Как прямые рейсы могут повлиять на цену перелета, когда лучше планировать поездку на остров и во сколько обойдется отдых — рассказываем в материале "Вечерней Москвы".

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

По расписанию "Аэрофлота", рейсы на Бали будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Сейчас дорога на остров занимает больше времени из-за необходимости пересадок.

Игорь Блинов, директор по развитию туристической платформы OnlineTur. Ru, отмечает, что прямые рейсы не всегда дешевле и доступнее, чем рейсы с пересадками. Эксперт советует подождать, пока "Аэрофлот" установит окончательные цены.

"Прямой перелет действительно экономит время, но бывают случаи, когда пересадка в третьей стране может не так сильно увеличивать общее время в пути", — пояснил Блинов.

Бали — популярное направление среди россиян, и несмотря на отсутствие прямых рейсов до сих пор, остров остаётся востребованным круглый год, с редкими изменениями в спросе.

"На Бали нет резких температурных колебаний или неприемлемого холода. Существуют небольшие изменения, связанные с сезоном дождей, но в целом климат комфортен в течение всего года. Поэтому Бали не имеет ярко выраженного сезона", — добавил Блинов.

Стоимость отдыха на Бали зависит от целей путешественников. Чаще всего люди проводят на острове больше времени, чем стандартные семь дней.

"Многие туристы остаются на Бали надолго, путешествуют по острову. В итоге, с учетом перелета и проживания, отдых может обойтись около 350-400 тысяч рублей", — отметил эксперт.

По словам туроператора Дмитрия Мира, в текущих условиях перелет может стоить примерно 100 тысяч рублей на человека. Таким образом, средняя цена отдыха на Бали для двоих может составить около 300 тысяч рублей, включая перелет и проживание.

"В середине июля на Бали начинается высокий сезон, когда количество туристов увеличивается. Сезон продлится примерно до декабря, после чего начнется сезон дождей", — уточнил Мир.

Эксперт советует выбирать места для отдыха в зависимости от предпочтений. Например, для любителей плавания подойдёт район Улувату. Бали также известен своими вулканами, коралловыми рифами, храмами, пляжами, центрами йоги и медитации.

Николай Мельник, эксперт по туризму, согласен, что на Бали нет выраженной сезонности. Погодные условия могут меняться, но тропические ливни довольно редки и длятся обычно не больше пяти минут.

"Единственный недостаток — высокая влажность в сезон дождей", — добавил Мельник.

По его словам, проживание на Бали достаточно доступное. Российские туристы часто остаются на острове на три-четыре месяца, а некоторые даже переезжают жить на постоянное место жительства.

"Для спокойного отдыха лучше выбрать район Чангу. Здесь размеренная жизнь, красивые пляжи и меньшее количество кафе и баров по сравнению с Кутой. В Куте много развлекательных заведений", — рассказал эксперт.

Любители экскурсий и архитектуры могут посетить Улувату, который известен своими храмами, пляжами и клубами. Роскошный отдых можно найти на курорте Нуса Дуа, популярном среди туристов с пятизвездочными отелями.

"Если интересуют гастрономические удовольствия, направляйтесь в Джимбаран, где много рыбных ресторанов. Северная часть острова подходит для семейного отдыха с множеством вилл", — отметил Мельник.

В целом, Бали и Индонезия предлагают разнообразные пляжи, храмы, заповедники, кафе, рестораны и возможность тесного общения с природой.

"На Бали обычно не сидят на месте. Туристы арендуют мопеды и исследуют весь остров", — заключил Мельник.