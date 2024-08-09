Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как прямые рейсы на Бали могут изменить стоимость отдыха
В РАН засомневались в устойчивости экономики России: ТЭК уже не драйвер
Минздрав: во время магнитных бурь растёт число смертельных случаев
"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
Как выбрать идеальную фокусную точку для спальни
Врач Акимов: потемнение в глазах во время подъёма может указывать на деменцию
Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
Как правильно использовать белый цвет в интерьере

Скандал с овербукингом в FlyArystan: 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны

Из-за овербукинга в FlyArysta 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны
2:25
Туризм

Мать 12-летней девочки рассказала о вопиющем случае с овербукингом, произошедшем с авиакомпанией FlyArystan в Казахстане. Девочка вместе с сестрой-близнецом возвращалась в Уральск из США после участия в языковых курсах. Международный рейс приземлился в Астане, и группа детей с сопровождающими направилась на регистрацию внутреннего рейса.

Из-за овербукинга в FlyArysta 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

По словам матери, на стойке регистрации сотрудники FlyArystan предоставили места сестре Зере и другим детям, но самой Зере места не нашлось. Сопровождающему пообещали решить проблему, ссылаясь на технические неполадки. Однако, когда началась посадка и Зере не появилась у гейта, организаторы сообщили сопровождающему, что девочка якобы уже на борту.

Руководитель группы поднялся на борт самолета, чтобы убедиться в этом, но Зере там не оказалось. Попытка выйти из самолета для выяснения ситуации была заблокирована сотрудниками безопасности и стюардессами, которые угрожали штрафами и запретом на полеты.

В результате самолет вылетел в Уральск без Зере, оставив её одну в аэропорту Астаны без сопровождения. Девочка сильно испугалась и провела несколько часов в слезах. Узнав об этом, мать начала обращаться во все возможные инстанции. Авиакомпания предложила разместить девочку в гостинице до следующего рейса на следующий день, но мать отказалась, поскольку ребенок не мог быть зарегистрирован в гостинице без законного представителя.

Ситуация разрешилась, когда подруга матери, имея разрешение от законного представителя, забрала девочку из аэропорта. На следующий день она всё-таки вылетела домой одна.

Мать и её адвокат обратились в Комитет гражданской авиации Казахстана с требованием расследовать инцидент. Ведомство начало проверку и рассматривает возможность наложения штрафа на авиакомпанию в размере 3,7 млн тенге.

После того как история получила огласку, FlyArystan публично извинилась и предложила урегулировать конфликт, выплатив 4 млн тенге в качестве компенсации морального ущерба, а также организовать встречу с руководством. Мать отказалась и решила добиваться справедливости через суд.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иностранцев, отказывающихся встать на воинский учёт, лишат гражданства России Дмитрий Плотников Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
В РАН засомневались в устойчивости экономики России: ТЭК уже не драйвер
Минздрав: во время магнитных бурь растёт число смертельных случаев
"Известия": стоимость потребительских кредитов будет расти
Как выбрать идеальную фокусную точку для спальни
Врач Акимов: потемнение в глазах во время подъёма может указывать на деменцию
Эффективные способы коррекции высоты потолков в квартире
Автоэксперт Сереженкин: тема подорожания авторынка искусственно подогревается
Ошибки, которых стоит избегать при ремонте ванной комнаты
Как правильно использовать белый цвет в интерьере
Советы по выбору фотообоев для маленьких квартир от эксперта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.