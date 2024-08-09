Скандал с овербукингом в FlyArystan: 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны

Из-за овербукинга в FlyArysta 12-летняя девочка осталась одна в аэропорту Астаны

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мать 12-летней девочки рассказала о вопиющем случае с овербукингом, произошедшем с авиакомпанией FlyArystan в Казахстане. Девочка вместе с сестрой-близнецом возвращалась в Уральск из США после участия в языковых курсах. Международный рейс приземлился в Астане, и группа детей с сопровождающими направилась на регистрацию внутреннего рейса.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, CC BY-SA 2.0

По словам матери, на стойке регистрации сотрудники FlyArystan предоставили места сестре Зере и другим детям, но самой Зере места не нашлось. Сопровождающему пообещали решить проблему, ссылаясь на технические неполадки. Однако, когда началась посадка и Зере не появилась у гейта, организаторы сообщили сопровождающему, что девочка якобы уже на борту.

Руководитель группы поднялся на борт самолета, чтобы убедиться в этом, но Зере там не оказалось. Попытка выйти из самолета для выяснения ситуации была заблокирована сотрудниками безопасности и стюардессами, которые угрожали штрафами и запретом на полеты.

В результате самолет вылетел в Уральск без Зере, оставив её одну в аэропорту Астаны без сопровождения. Девочка сильно испугалась и провела несколько часов в слезах. Узнав об этом, мать начала обращаться во все возможные инстанции. Авиакомпания предложила разместить девочку в гостинице до следующего рейса на следующий день, но мать отказалась, поскольку ребенок не мог быть зарегистрирован в гостинице без законного представителя.

Ситуация разрешилась, когда подруга матери, имея разрешение от законного представителя, забрала девочку из аэропорта. На следующий день она всё-таки вылетела домой одна.

Мать и её адвокат обратились в Комитет гражданской авиации Казахстана с требованием расследовать инцидент. Ведомство начало проверку и рассматривает возможность наложения штрафа на авиакомпанию в размере 3,7 млн тенге.

После того как история получила огласку, FlyArystan публично извинилась и предложила урегулировать конфликт, выплатив 4 млн тенге в качестве компенсации морального ущерба, а также организовать встречу с руководством. Мать отказалась и решила добиваться справедливости через суд.