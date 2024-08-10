Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в России принимают меры по контролю цен на гостиничные услуги. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".
По словам Максима Решетникова, Правительство развернуло масштабные программы поддержки.
"По поручению президента Правительство развернуло масштабные программы поддержки. В частности, субсидируем строительство модульных гостиниц, глэмпингов, которые возводятся за считанные дни. Регионы и бизнес сейчас активно достраивают, вводят эти домики в эксплуатацию", — заявил министр экономического развития РФ.
При этом он отметил, что на 2024 год запланировано более 160 проектов, среди которых есть крупные отели, 10 аквапарков, около 10 горнолыжных курортов и 3 парка развлечений.
Ранее Максим Решетников сообщил, что стоимость отдыха в России выросла на 14% по сравнению с 2023 годом.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.