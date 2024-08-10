Министр Максим Решетников рассказал о мерах по контролю цен на гостиницы в России

Министр Максим Решетников: в России принимают меры по контролю цен на гостиницы

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что в России принимают меры по контролю цен на гостиничные услуги. Об этом он заявил изданию "Комсомольская правда".

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

По словам Максима Решетникова, Правительство развернуло масштабные программы поддержки.

"По поручению президента Правительство развернуло масштабные программы поддержки. В частности, субсидируем строительство модульных гостиниц, глэмпингов, которые возводятся за считанные дни. Регионы и бизнес сейчас активно достраивают, вводят эти домики в эксплуатацию", — заявил министр экономического развития РФ.

При этом он отметил, что на 2024 год запланировано более 160 проектов, среди которых есть крупные отели, 10 аквапарков, около 10 горнолыжных курортов и 3 парка развлечений.

Ранее Максим Решетников сообщил, что стоимость отдыха в России выросла на 14% по сравнению с 2023 годом.