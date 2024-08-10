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Проверка, организованная прокуратурой по факту отсутствия билетов на поезда из Крыма, нарушений не выявила

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия билетов на поезда из Крыма
0:30
Туризм

После публикации в соцсетях об отсутствии билетов на поезда, идущие с Крымского полуострова, Южная транспортная прокуратура организовала проверку.

Прокуратура организовала проверку по факту отсутствия билетов на поезда из Крыма
Фото: commons.wikimedia.org by Fabien Perissinotto, CC BY-SA 3.0

Сотрудниками прокуратуры была устроена проверка работы касс, так как отсутствии возможности уехать из Крыма рассматривается, как ограничение прав пассажиров на свободное передвижение.

В ходе проверки, нарушений со стороны работников касс выявлено не было, передаёт argumenti.ru.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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