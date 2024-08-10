После публикации в соцсетях об отсутствии билетов на поезда, идущие с Крымского полуострова, Южная транспортная прокуратура организовала проверку.
Сотрудниками прокуратуры была устроена проверка работы касс, так как отсутствии возможности уехать из Крыма рассматривается, как ограничение прав пассажиров на свободное передвижение.
В ходе проверки, нарушений со стороны работников касс выявлено не было, передаёт argumenti.ru.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.