Ресторан в Италии повысил цену на Гавайскую пиццу до 100 евро в ответ на гастрономические прихоти туристов

В Италии нашли способ уменьшить популярность Гавайской пиццы

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Каждый, кто хоть раз бывал в Италии, знает, что существуют негласные правила, которых следует придерживаться, и самые важные из них связаны с едой. Заказ капучино после 11 утра? Это только для туристов. Спагетти с кетчупом? Невыносимая идея. Ананас в пицце? Это просто возмутительно.

Фото: commons.wikimedia.org by Janine, CC BY 2.0

В одном итальянском ресторане так устали от необычных гастрономических предпочтений туристов, что решили взять дело в свои руки и установить новую политику. Теперь, если кто-то захочет заказать Гавайскую пиццу, ему придётся заплатить 100 евро (~9500 рублей), что в 10 раз дороже любой другой пиццы в меню, сообщает "ВФокусе Mail".