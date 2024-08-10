Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Курская операция ВСУ ставила задачу вынудить ВС РФ остановить наступление
Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказаний за опасное вождение
Почему в хрущевках устанавливались окна между ванной и кухней
Как использовать черный цвет в интерьере
Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере
Эксперт рассказал, как освободить дом от ненужных вещей
Номинантка на премию "Оскар" Сельма Вилхунен снимет самую масштабную картину
В России вырастут цены на алкоголь и цветы из недружественных стран
Врач Чиркова предупредила об риске заражения чесоткой от денежных купюр

Туристы из Татарстана пострадали от мошенничества турагента: отдых и деньги пропали

Брала деньги себе: в Татарстане мошенница продавала несуществующие туры
0:45
Туризм

Десятки жителей Татарстана сообщили, что остались без отдыха и денег после обращения к казанскому турагенту Анжеле Мусиной.

Брала деньги себе: в Татарстане мошенница продавала несуществующие туры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Женщина работала с известными туроператорами, что внушало туристам доверие. Однако вместо оплаты туров в Турцию, ОАЭ и Египет она присваивала деньги себе. О том, что поездка не состоится, люди узнавали за короткое время до предполагаемого вылета.

Пострадавшие подали заявления в полицию. Некоторым клиентам турагент обещала вернуть деньги, но затем перестала выходить на связь, а другим и вовсе угрожала. По оценкам, ущерб от действий Мусиной может достигать нескольких миллионов рублей, сообщает SHOT.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
В нападении на Курскую область могли участвовать экс-заключённые Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Уникальная уругвайская икра завоёвывает мир: всплеск спроса и производства
Последние материалы
Почему в хрущевках устанавливались окна между ванной и кухней
Как использовать черный цвет в интерьере
Как правильно выбрать место для зеркала в интерьере
Эксперт рассказал, как освободить дом от ненужных вещей
Номинантка на премию "Оскар" Сельма Вилхунен снимет самую масштабную картину
В России вырастут цены на алкоголь и цветы из недружественных стран
Врач Чиркова предупредила об риске заражения чесоткой от денежных купюр
Как избежать повреждения подвески на лежачих полицейских: советы механиков
Почему дождь вызывает усталость и сонливость
Ассортимент OMODA в России: подходящие автомобили для каждого водителя
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.