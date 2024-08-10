Туристы из Татарстана пострадали от мошенничества турагента: отдых и деньги пропали

Брала деньги себе: в Татарстане мошенница продавала несуществующие туры

0:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

Десятки жителей Татарстана сообщили, что остались без отдыха и денег после обращения к казанскому турагенту Анжеле Мусиной.

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Женщина работала с известными туроператорами, что внушало туристам доверие. Однако вместо оплаты туров в Турцию, ОАЭ и Египет она присваивала деньги себе. О том, что поездка не состоится, люди узнавали за короткое время до предполагаемого вылета.

Пострадавшие подали заявления в полицию. Некоторым клиентам турагент обещала вернуть деньги, но затем перестала выходить на связь, а другим и вовсе угрожала. По оценкам, ущерб от действий Мусиной может достигать нескольких миллионов рублей, сообщает SHOT.