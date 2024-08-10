Десятки жителей Татарстана сообщили, что остались без отдыха и денег после обращения к казанскому турагенту Анжеле Мусиной.
Женщина работала с известными туроператорами, что внушало туристам доверие. Однако вместо оплаты туров в Турцию, ОАЭ и Египет она присваивала деньги себе. О том, что поездка не состоится, люди узнавали за короткое время до предполагаемого вылета.
Пострадавшие подали заявления в полицию. Некоторым клиентам турагент обещала вернуть деньги, но затем перестала выходить на связь, а другим и вовсе угрожала. По оценкам, ущерб от действий Мусиной может достигать нескольких миллионов рублей, сообщает SHOT.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.