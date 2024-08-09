Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тюменцы обеспокоены критическим уровнем воды в Туре
Что такое режим КТО
Лучшие процессоры для NVIDIA RTX 4070: выбор от AMD и Intel
Применение бора и йода поможет обеспечить богатый урожай кабачков
Гормональное и бактериальное акне: в чем разница и как лечить
Лучшее упражнение для похудения
Рынок жилья Дубае продолжает расти
Что нового в Pixel Watch 3: детали предстоящего релиза
Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке

Тур в Турцию за 36,8 млн рублей: пятикомнатный номер, плавание с дельфинами и VIP-услуги

Роскошный отдых в Турции за 36 млн рублей: что включает в себя самая дорогая путёвка?
1:28
Туризм

Самая дорогая путёвка в Турцию для жителей России стоит свыше 36,8 миллиона рублей. В рамках этого предложения отдыхающим предоставляется возможность поплавать с дельфинами. Также включён двухнедельный отдых в роскошном отеле, окружённом сосновыми деревьями. Площадь номера составляет 613 квадратных метров и включает пять комнат.

Роскошный отдых в Турции за 36 млн рублей: что включает в себя самая дорогая путёвка?
Фото: commons.wikimedia.org by Gscarborough, CC BY 3.0

"Здесь туристам понравится мраморное и ковровое напольное покрытия, камин, массажная комната, крытый и открытый бассейны, собственный сад и павильон на пляже. Кроме того, в стоимость входят круглосуточные услуги дворецкого и личного повара, а также VIP-встреча с цветами и с шампанским, плавание с дельфинами и ужины в местных ресторанах", — сообщила турагент Юлия Лисина в интервью "МегаТюмени".

Однако, насладиться роскошным отдыхом можно не только за границей. Например, двое туристов могут провести время в Сочи за 864 тысячи рублей. В тур входит двухнедельное проживание в пятизвёздочном отеле с собственным пляжем. Однако различные развлечения, такие как виндсерфинг, теннис и аренда велосипедов, оплачиваются отдельно. В то же время на отечественном курорте ежедневно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Враг продолжает атаки на российскую территорию
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Ситуация на Курском приграничье. "Враг получает кувалдой по голове, сжигается всё и вся. Добро пожаловать в ад"
Обстановка в Судже Курской области: эвакуация, работа мобильной связи, можно ли попасть в город, последние новости
"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись
"Рыбарь" рассказал, почему сеял панику в Сети: бойцы ошиблись
Последние материалы
Лучшее упражнение для похудения
Рынок жилья Дубае продолжает расти
Что нового в Pixel Watch 3: детали предстоящего релиза
Длина цепи 1,5 — 2 метра считается жестоким обращением с собакой
Апартаменты в Карелии на Новый год нужно бронировать уже сейчас
Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
Как сегодня можно увеличить сбережения при помощи метода "лесенка"
В Петербурге выявили банду страховых мошенников
Кит Харингтон не видел ни одной серии нашумевшего "Дома дракона"
Роскошный отдых в Турции за 36 млн рублей: что включает в себя самая дорогая путёвка?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.