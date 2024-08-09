Тур в Турцию за 36,8 млн рублей: пятикомнатный номер, плавание с дельфинами и VIP-услуги

Роскошный отдых в Турции за 36 млн рублей: что включает в себя самая дорогая путёвка?

1:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самая дорогая путёвка в Турцию для жителей России стоит свыше 36,8 миллиона рублей. В рамках этого предложения отдыхающим предоставляется возможность поплавать с дельфинами. Также включён двухнедельный отдых в роскошном отеле, окружённом сосновыми деревьями. Площадь номера составляет 613 квадратных метров и включает пять комнат.

Фото: commons.wikimedia.org by Gscarborough, CC BY 3.0

"Здесь туристам понравится мраморное и ковровое напольное покрытия, камин, массажная комната, крытый и открытый бассейны, собственный сад и павильон на пляже. Кроме того, в стоимость входят круглосуточные услуги дворецкого и личного повара, а также VIP-встреча с цветами и с шампанским, плавание с дельфинами и ужины в местных ресторанах", — сообщила турагент Юлия Лисина в интервью "МегаТюмени".

Однако, насладиться роскошным отдыхом можно не только за границей. Например, двое туристов могут провести время в Сочи за 864 тысячи рублей. В тур входит двухнедельное проживание в пятизвёздочном отеле с собственным пляжем. Однако различные развлечения, такие как виндсерфинг, теннис и аренда велосипедов, оплачиваются отдельно. В то же время на отечественном курорте ежедневно проводятся спортивные и развлекательные мероприятия.