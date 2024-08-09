Полупустые отели Антальи: Турция теряет туристов, а сервис остаётся на прежнем уровне

Турбизнес Турции опасается провала сезона из-за низкой загрузки отелей

Туристический бизнес Турции опасается провального летнего сезона. По словам генерального директора отеля Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Зафера Алкая, в июле заполняемость отелей в Анталье составила лишь 50-80%.

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Алкай отметил, что уровень загрузки отелей во второй половине лета имеет ключевое значение для туристической отрасли, так как июль и август — это периоды наибольшего потока туристов, формирующие основу успешности всего сезона. Однако в этом году ситуация сложилась иначе: в июле спрос на турецкие курорты значительно снизился. Министр туризма Турции Мехмет Эрсой объясняет это влиянием чемпионата Евро-2024, который отвлек на себя часть европейских туристов, но Алкай полагает, что проблема может быть более глубокой.

Для исправления ситуации Алкай предлагает сосредоточиться на улучшении уровня сервиса в отелях и на курортах, что могло бы привлечь состоятельных туристов, готовых тратить больше на отдых. Другой возможный путь, по его мнению, — это предоставление скидок, но он считает этот подход тупиковым, поскольку в долгосрочной перспективе он может негативно сказаться на отрасли.

С этой точкой зрения не согласны российские туроператоры, которые уже отметили, что цены на отдых в Турции растут второй год подряд, при этом уровень сервиса в ряде отелей либо не улучшается, либо даже снижается, сообщает портал "tourdom.ru".