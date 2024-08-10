Несмотря на заявление главы Минэка Максима Решетникова о полном "замещении" европейских туристов в Санкт-Петербурге россиянами, а также гостями с Ближнего Востока и из Китая, представители турбизнеса города считают, что радоваться рано, сообщает Tourdom.
Хотя рост внутреннего туризма и приезд гостей из других стран — положительные моменты, проблема в том, что россияне тратят значительно меньше денег, чем европейские туристы.
Чтобы заменить одного иностранца, необходимо привлечь минимум трех россиян. К тому же, многие россияне предпочитают останавливаться не в отелях, а в квартирах, что также влияет на экономику.
Представители турбизнеса сомневаются, что арабские туристы и граждане Китая смогут полностью заменить европейцев, поскольку у них разный менталитет и потребительские привычки.
Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова подчеркивает необходимость привлечения туристов, которые тратят много денег, и создания условий для их приема, так как существующей инфраструктуры недостаточно.
В целом, представители турбизнеса считают, что нужно не просто заменить одних туристов другими, а разработать стратегию развития туризма, которая бы учитывала как потребности гостей, так и особенности местного рынка.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.