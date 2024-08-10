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"Замещение" европейских туристов россиянами не решит всех проблем

"Замена" европейских туристов на россиян и гостей с Востока не компенсирует убытки
1:24
Туризм

Несмотря на заявление главы Минэка Максима Решетникова о полном "замещении" европейских туристов в Санкт-Петербурге россиянами, а также гостями с Ближнего Востока и из Китая, представители турбизнеса города считают, что радоваться рано, сообщает Tourdom.

"Замена" европейских туристов на россиян и гостей с Востока не компенсирует убытки
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, CC BY 2.0

Хотя рост внутреннего туризма и приезд гостей из других стран — положительные моменты, проблема в том, что россияне тратят значительно меньше денег, чем европейские туристы.

Чтобы заменить одного иностранца, необходимо привлечь минимум трех россиян. К тому же, многие россияне предпочитают останавливаться не в отелях, а в квартирах, что также влияет на экономику.

Представители турбизнеса сомневаются, что арабские туристы и граждане Китая смогут полностью заменить европейцев, поскольку у них разный менталитет и потребительские привычки.

Вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова подчеркивает необходимость привлечения туристов, которые тратят много денег, и создания условий для их приема, так как существующей инфраструктуры недостаточно.

В целом, представители турбизнеса считают, что нужно не просто заменить одних туристов другими, а разработать стратегию развития туризма, которая бы учитывала как потребности гостей, так и особенности местного рынка.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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