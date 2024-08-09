Акулы пугают отдыхающих в Приморье: разъяснение эксперта о реальной угрозе и мерах предосторожности

Специалист оценил угрозу, которую акулы представляют для отдыхающих в Приморье

1:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Акулы вызывают тревогу среди отдыхающих в Приморье. Опасны ли они на самом деле и стоит ли их бояться, рассказал специалист по ихтиологии Сергей Соломатов. Об этом сообщает Amur Mash.

Фото: flickr.com by Steve Garner, CC BY 2.0

Последний зарегистрированный случай нападения акулы на человека в Приморье произошёл в 2011 году. Тогда это была либо акула-мако, либо белая акула, на которых впоследствии организовали охоту.

Однако большинство акул в Приморье — это сельдевые, которые питаются исключительно рыбой.

"Покусать человека они могут, только если специально запихивать пальцы в пасть", — отмечается в сообщении.

Кроме того, в регионе встречается катран, который способен ранить своими шипами, но в целом не представляет серьёзной угрозы.

Хотя нашествия акул в Приморье не наблюдается, эксперт подчёркивает, что увеличилось количество видеозаписей с их участием. Если вы вдруг встретите акулу в воде, лучше всего спокойно уплыть от неё и не привлекать её внимание.