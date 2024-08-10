В Петербурге поймали карманника, который воровал кошельки у туристов в Эрмитаже, сообщает Tourdom.
Полиция установила два случая кражи, которые были выявлены в ходе расследования после обращений в полицию гостями Петербурга.
Первый эпизод произошел в конце июня: гражданка Турции лишилась 50 000 рублей из своего рюкзака. Немного позднее, 3 августа, гражданка Китая лишилась 20 000 рублей.
Карманника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он сознался в совершении обоих преступлений, но его подозревают в совершении и других краж, так как он уже был судим за аналогичные преступления в Эрмитаже.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.