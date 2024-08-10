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В Петербурге задержан карманник, который воровал деньги у туристов в Эрмитаже

Полиция Петербурга поймала карманника, охотившегося за кошельками туристов в Эрмитаже
0:44
Туризм

В Петербурге поймали карманника, который воровал кошельки у туристов в Эрмитаже, сообщает Tourdom.

Полиция Петербурга поймала карманника, охотившегося за кошельками туристов в Эрмитаже
Фото: PxHere is licensed under CC0

Полиция установила два случая кражи, которые были выявлены в ходе расследования после обращений в полицию гостями Петербурга.

Первый эпизод произошел в конце июня: гражданка Турции лишилась 50 000 рублей из своего рюкзака. Немного позднее, 3 августа, гражданка Китая лишилась 20 000 рублей.

Карманника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. Он сознался в совершении обоих преступлений, но его подозревают в совершении и других краж, так как он уже был судим за аналогичные преступления в Эрмитаже.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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