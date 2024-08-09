Жительница Нефтеюганска отсудила 200 тысяч рублей у полиции за ошибку в загранпаспорте, лишившую её отпуска

Россиянка отсудила 200 тысяч рублей из-за ошибки в паспорте и сорванного отпуска

1:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянка потеряла возможность провести отпуск из-за ошибки в заграничном паспорте и отсудила у полиции почти 200 тысяч рублей. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by Rakoon, PDM

Согласно источнику, в 2023 году 30-летняя жительница Нефтеюганска планировала отдых в Таиланде вместе с мужем и должна была вылететь через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Однако на паспортном контроле её не пропустили: в графе с местом рождения в паспорте вместо "Ставрополь" было указано "Страврополь".

После срыва отпуска женщина решила обратиться в суд. Суд поддержал её и постановил выплатить более 170 тысяч рублей в качестве компенсации.

Сообщается, что МВД намерено обжаловать решение, однако шансы на успех невелики, отмечается в публикации.

По словам адвоката Владимира Александрова, за качество услуг отвечает тот орган, который их предоставил. В данном случае это ОМВД России по Нефтеюганску.