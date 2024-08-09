Жительница Нефтеюганска отсудила 200 тысяч рублей у полиции за ошибку в загранпаспорте, лишившую её отпуска

Россиянка потеряла возможность провести отпуск из-за ошибки в заграничном паспорте и отсудила у полиции почти 200 тысяч рублей. Подробности сообщил Telegram-канал Mash.
Согласно источнику, в 2023 году 30-летняя жительница Нефтеюганска планировала отдых в Таиланде вместе с мужем и должна была вылететь через аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Однако на паспортном контроле её не пропустили: в графе с местом рождения в паспорте вместо "Ставрополь" было указано "Страврополь".
После срыва отпуска женщина решила обратиться в суд. Суд поддержал её и постановил выплатить более 170 тысяч рублей в качестве компенсации.
Сообщается, что МВД намерено обжаловать решение, однако шансы на успех невелики, отмечается в публикации.
По словам адвоката Владимира Александрова, за качество услуг отвечает тот орган, который их предоставил. В данном случае это ОМВД России по Нефтеюганску.
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