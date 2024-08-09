Эксперт: сейчас ценник на новогодние праздники в стандартных апартаментах в Карелии начинается от 14 тысяч

Апартаменты в Карелии на Новый год нужно бронировать уже сейчас

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

Эксперт по туризму рассказала о бронировании жилья в Карелии на новогодние праздники.

Фото: tovrest.ru is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

"Бронируют активно — от гостиничных номеров, квартир и хостелов до роскошных коттеджей по 150 тысяч за сутки. Продажи только открылись, и стоимость стандартных апартаментов начинается от 14 тысяч за сутки. Загородные коттеджи стоят от 40 тысяч в день, но у частников могут быть дешевле — от 25 тысяч", — сообщила эксперт.

Она рассказала, что многих туристов манит зимняя Карелия не только своими пейзажами: туристы хотят увидеть подсветку в Рускеала, зимний Валаам и шхеры на аэролодке.

Эксперт посоветовала всем желающим уже сейчас бронировать места для отдыха в Карелии, потому что ближе к праздникам ценник всегда стремится выше, а вот хороших апартаментов становится меньше, передаёт Петербург2.