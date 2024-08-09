Эксперт по туризму рассказала о бронировании жилья в Карелии на новогодние праздники.
"Бронируют активно — от гостиничных номеров, квартир и хостелов до роскошных коттеджей по 150 тысяч за сутки. Продажи только открылись, и стоимость стандартных апартаментов начинается от 14 тысяч за сутки. Загородные коттеджи стоят от 40 тысяч в день, но у частников могут быть дешевле — от 25 тысяч", — сообщила эксперт.
Она рассказала, что многих туристов манит зимняя Карелия не только своими пейзажами: туристы хотят увидеть подсветку в Рускеала, зимний Валаам и шхеры на аэролодке.
Эксперт посоветовала всем желающим уже сейчас бронировать места для отдыха в Карелии, потому что ближе к праздникам ценник всегда стремится выше, а вот хороших апартаментов становится меньше, передаёт Петербург2.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.