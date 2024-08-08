Как не заразиться ротавирусом в Сочи: врач-инфекционист дал советы по безопасному отдыху

Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление

4:17 Your browser does not support the audio element. Туризм

Ротавирусная инфекция в Сочи и на других курортах — абсолютно нормальное явление, которое наблюдается каждый год. Чтобы снизить риски заражения и быстрее справиться с инфекцией, перед поездкой важно сделать прививки, а в поездку взять с собой аптечку с необходимыми препаратами. Об этом в беседе с NewsInfo.Ru рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Фото: commons.wikimedia.org by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Причины ротавируса — жара и антисанитария

По словам эксперта, ротавирус в курортных зонах, таких как Сочи, Турция и другие, появляется каждый год. Причинами распространения инфекции становятся жаркая погода, не очень чистая морская вода и нарушение санитарных правил в общественных местах.

"Ежегодно на всех курортах бушует ротавирусная инфекция — это совершенно не новость, это абсолютно нормальное явление. То есть "нормальное" в кавычках, потому что не дезинфицируют, места общего пользования должным образом, а ротавирус устойчив во внешней среде", — пояснил он.

Тимаков предупредил, что на курортах можно заразиться не только ротавирусом, но и энтеровирусом, и кишечными инфекциями. В частности, в местах отдыха встречаются Норуолк, а также Коксаки (особенно в Турции и Сочи). По словам инфекциониста, кишечные инфекции распространены в основном в загрязнённых водоемах, в в курортных зонах, бассейнах и самих помещениях опасны вирусы.

Эксперт добавил, что не стоит ждать исчезновения вирусов до конца туристического сезона.

"Ротавирус устойчив во внешней среде, и пока не пройдёт зимний период, когда там будет мало посетителей, ротавирусная инфекция будет бушевать ещё и в августе, и в сентябре тоже", — пояснил врач.

От инфекции спасут иммунитет, прививка и аптечка

По словам Тимакова, дети до трёх лет не имеют иммунитета от ротавирусной инфекции, поэтому на курорт их лучше не брать. В случае заражения малышу грозят обезвоживание и капельницы.

Взрослым и детям защититься от инфекции поможет прививка, подчеркнул врач.

"Прививки от ротавируса доступны и на государственном уровне, и в коммерческих клиниках. Они делаются с полуторамесячного возраста, то есть с рождения. Если вы собираетесь путешествовать, то сделать прививку от ротавируса — это первое", — отметил он.

Также Тимаков посоветовал взять с собой аптечку с полным комплектом препаратов от кишечных проблем. В ней должны быть:

противорвотные средства,

препараты для восполнения электролитного (водно-солевого) баланса,

кишечные антисептики,

сорбенты,

бакпрепараты (пробиотики).

Эксперт предупредил, что ребёнок на курорте заразится ротавирусом с вероятностью 50%, а при высокой восприимчивости к инфекции этот риск возрастает до 80-90%. По словам врача, залогом устойчивости к ротавирусу и другим инфекциям является хороший иммунитет.

"Вирусная инфекция — это вирусная инфекция. Если к ней иммунитета нет, то всё равно человек ею заболеет, и взрослый, и ребенок. Поэтому здесь вопрос правил гигиены, выбора места для отдыха и наличия препаратов от этих инфекций, чтобы вовремя их поймать и не доводить до обезвоживания. Ну и ехать с определённого возраста, если уже есть иммунитет", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Является наиболее частой причиной диареи у детей. Для этого заболевания свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни. Ротавирусную инфекцию часто неверно называют "кишечным гриппом", хотя ротавирус не имеет никакого отношения к вирусам гриппа.