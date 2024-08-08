Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шведский пловец снялся с соревнований на открытой воде на Олимпиад
ТАСС: следы самого маленького динозавра обнаружены в китайской провинции Ганьсу
Кейт Уинслет довела Леонардо Ди Каприо до слёз на съёмках фильма
Почему местные жители Сочи не любят туристов
Как опытные дачники справляются с вредителями без химии
Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года
Американские учёные выяснили, что кошки способны скорбеть из-за смерти собратьев
Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль
Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период
Как не заразиться ротавирусом в Сочи: врач-инфекционист дал советы по безопасному отдыху

Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление

4:17
Туризм

Ротавирусная инфекция в Сочи и на других курортах — абсолютно нормальное явление, которое наблюдается каждый год. Чтобы снизить риски заражения и быстрее справиться с инфекцией, перед поездкой важно сделать прививки, а в поездку взять с собой аптечку с необходимыми препаратами. Об этом в беседе с NewsInfo.Ru рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.

Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление
Фото: commons.wikimedia.org by Arne Müseler, CC BY-SA 3.0

Причины ротавируса — жара и антисанитария

По словам эксперта, ротавирус в курортных зонах, таких как Сочи, Турция и другие, появляется каждый год. Причинами распространения инфекции становятся жаркая погода, не очень чистая морская вода и нарушение санитарных правил в общественных местах.

"Ежегодно на всех курортах бушует ротавирусная инфекция — это совершенно не новость, это абсолютно нормальное явление. То есть "нормальное" в кавычках, потому что не дезинфицируют, места общего пользования должным образом, а ротавирус устойчив во внешней среде", — пояснил он.

Тимаков предупредил, что на курортах можно заразиться не только ротавирусом, но и энтеровирусом, и кишечными инфекциями. В частности, в местах отдыха встречаются Норуолк, а также Коксаки (особенно в Турции и Сочи). По словам инфекциониста, кишечные инфекции распространены в основном в загрязнённых водоемах, в в курортных зонах, бассейнах и самих помещениях опасны вирусы.

Эксперт добавил, что не стоит ждать исчезновения вирусов до конца туристического сезона.

"Ротавирус устойчив во внешней среде, и пока не пройдёт зимний период, когда там будет мало посетителей, ротавирусная инфекция будет бушевать ещё и в августе, и в сентябре тоже", — пояснил врач.

От инфекции спасут иммунитет, прививка и аптечка

По словам Тимакова, дети до трёх лет не имеют иммунитета от ротавирусной инфекции, поэтому на курорт их лучше не брать. В случае заражения малышу грозят обезвоживание и капельницы.

Взрослым и детям защититься от инфекции поможет прививка, подчеркнул врач.

"Прививки от ротавируса доступны и на государственном уровне, и в коммерческих клиниках. Они делаются с полуторамесячного возраста, то есть с рождения. Если вы собираетесь путешествовать, то сделать прививку от ротавируса — это первое", — отметил он.

Также Тимаков посоветовал взять с собой аптечку с полным комплектом препаратов от кишечных проблем. В ней должны быть:

  • противорвотные средства,
  • препараты для восполнения электролитного (водно-солевого) баланса,
  • кишечные антисептики,
  • сорбенты,
  • бакпрепараты (пробиотики).

Эксперт предупредил, что ребёнок на курорте заразится ротавирусом с вероятностью 50%, а при высокой восприимчивости к инфекции этот риск возрастает до 80-90%. По словам врача, залогом устойчивости к ротавирусу и другим инфекциям является хороший иммунитет.

"Вирусная инфекция — это вирусная инфекция. Если к ней иммунитета нет, то всё равно человек ею заболеет, и взрослый, и ребенок. Поэтому здесь вопрос правил гигиены, выбора места для отдыха и наличия препаратов от этих инфекций, чтобы вовремя их поймать и не доводить до обезвоживания. Ну и ехать с определённого возраста, если уже есть иммунитет", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Является наиболее частой причиной диареи у детей. Для этого заболевания свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни. Ротавирусную инфекцию часто неверно называют "кишечным гриппом", хотя ротавирус не имеет никакого отношения к вирусам гриппа.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Последние материалы
Инфекционист Тимаков: ротавирусы на курортах — нормальное явление
Игра Selfloss от студии Goodwin Games выйдет 12 сентября 2024 года
Американские учёные выяснили, что кошки способны скорбеть из-за смерти собратьев
Оборонный подрядчик Rheinmetall удвоил прибыль
Как ухаживать за жирной кожей лица в летний период
Врач Гладышев: отказ от сладкого и мучного может вызвать "синдром отмены"
Автоэксперт Баканов: в России скупают машины, опасаясь роста цен
Зачем добавлять сахар при варке картофеля
Экс-капитан сборной России рассказал о своем подходе к тренировкам юных футболистов
Эксперты рассказали, можно ли застраховаться от отравления грибами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.