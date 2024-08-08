Как не заразиться ротавирусом в Сочи: врач-инфекционист дал советы по безопасному отдыху

Ротавирусная инфекция в Сочи и на других курортах — абсолютно нормальное явление, которое наблюдается каждый год. Чтобы снизить риски заражения и быстрее справиться с инфекцией, перед поездкой важно сделать прививки, а в поездку взять с собой аптечку с необходимыми препаратами. Об этом в беседе с NewsInfo.Ru рассказал главный врач медицинского центра "Лидер-медицина", кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков.
По словам эксперта, ротавирус в курортных зонах, таких как Сочи, Турция и другие, появляется каждый год. Причинами распространения инфекции становятся жаркая погода, не очень чистая морская вода и нарушение санитарных правил в общественных местах.
"Ежегодно на всех курортах бушует ротавирусная инфекция — это совершенно не новость, это абсолютно нормальное явление. То есть "нормальное" в кавычках, потому что не дезинфицируют, места общего пользования должным образом, а ротавирус устойчив во внешней среде", — пояснил он.
Тимаков предупредил, что на курортах можно заразиться не только ротавирусом, но и энтеровирусом, и кишечными инфекциями. В частности, в местах отдыха встречаются Норуолк, а также Коксаки (особенно в Турции и Сочи). По словам инфекциониста, кишечные инфекции распространены в основном в загрязнённых водоемах, в в курортных зонах, бассейнах и самих помещениях опасны вирусы.
Эксперт добавил, что не стоит ждать исчезновения вирусов до конца туристического сезона.
"Ротавирус устойчив во внешней среде, и пока не пройдёт зимний период, когда там будет мало посетителей, ротавирусная инфекция будет бушевать ещё и в августе, и в сентябре тоже", — пояснил врач.
По словам Тимакова, дети до трёх лет не имеют иммунитета от ротавирусной инфекции, поэтому на курорт их лучше не брать. В случае заражения малышу грозят обезвоживание и капельницы.
Взрослым и детям защититься от инфекции поможет прививка, подчеркнул врач.
"Прививки от ротавируса доступны и на государственном уровне, и в коммерческих клиниках. Они делаются с полуторамесячного возраста, то есть с рождения. Если вы собираетесь путешествовать, то сделать прививку от ротавируса — это первое", — отметил он.
Также Тимаков посоветовал взять с собой аптечку с полным комплектом препаратов от кишечных проблем. В ней должны быть:
Эксперт предупредил, что ребёнок на курорте заразится ротавирусом с вероятностью 50%, а при высокой восприимчивости к инфекции этот риск возрастает до 80-90%. По словам врача, залогом устойчивости к ротавирусу и другим инфекциям является хороший иммунитет.
"Вирусная инфекция — это вирусная инфекция. Если к ней иммунитета нет, то всё равно человек ею заболеет, и взрослый, и ребенок. Поэтому здесь вопрос правил гигиены, выбора места для отдыха и наличия препаратов от этих инфекций, чтобы вовремя их поймать и не доводить до обезвоживания. Ну и ехать с определённого возраста, если уже есть иммунитет", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.
Ротавирусная инфекция - инфекционное заболевание, вызванное ротавирусами. Является наиболее частой причиной диареи у детей. Для этого заболевания свойственно острое начало, умеренно выраженные симптомы гастроэнтерита или энтерита, частое сочетание кишечного и респираторного синдромов в начальном периоде болезни. Ротавирусную инфекцию часто неверно называют "кишечным гриппом", хотя ротавирус не имеет никакого отношения к вирусам гриппа.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.