Сотрудник ночного клуба на испанском острове Гран-Канария применил удушающий приём и лишил туриста жизни. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).
Инцидент произошёл в ночном клубе Discoteca Chic рано утром 27 июля. 47-летнего британца нашли бездыханным на земле около заведения.
Изначально считалось, что у мужчины случился сердечный приступ после употребления наркотиков. Однако позже полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, поговорили со свидетелями и установили, что сотрудник клуба применил против туриста приём из боевых искусств, известный как Мата-Леао, после чего тот упал на пол без признаков жизни.
32-летнего подозреваемого арестовали и отправили в местную тюрьму. Расследование продолжается.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.