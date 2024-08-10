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Сотрудник ночного клуба на Гран-Канарии убил туриста удушающим приёмом

Daily Mail: сотрудник испанского ночного клуба лишил жизни туриста
0:55
Туризм

Сотрудник ночного клуба на испанском острове Гран-Канария применил удушающий приём и лишил туриста жизни. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail (DM).

Daily Mail: сотрудник испанского ночного клуба лишил жизни туриста
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Инцидент произошёл в ночном клубе Discoteca Chic рано утром 27 июля. 47-летнего британца нашли бездыханным на земле около заведения.

Изначально считалось, что у мужчины случился сердечный приступ после употребления наркотиков. Однако позже полицейские проанализировали записи с камер видеонаблюдения, поговорили со свидетелями и установили, что сотрудник клуба применил против туриста приём из боевых искусств, известный как Мата-Леао, после чего тот упал на пол без признаков жизни.

32-летнего подозреваемого арестовали и отправили в местную тюрьму. Расследование продолжается.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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