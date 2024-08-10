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Прямые рейсы из России на Бали стартуют в сентябре

Аэрофлот объявил о запуске прямых рейсов на Бали
0:41
Туризм

Прямые рейсы из России на Бали запланированы на осень. Возможную дату запуска авиасообщения с индонезийским островом раскрыли в "Аэрофлоте".

Аэрофлот объявил о запуске прямых рейсов на Бали
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолеты на Бали будут летать из Москвы с 17 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Билетов в продаже пока нет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали стоимость прямых перелетов из России на Бали. Они обойдутся туристам в сумму от 60 тысяч рублей в обе стороны.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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