Прямые рейсы из России на Бали стартуют в сентябре

Аэрофлот объявил о запуске прямых рейсов на Бали

0:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

Прямые рейсы из России на Бали запланированы на осень. Возможную дату запуска авиасообщения с индонезийским островом раскрыли в "Аэрофлоте".

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

Согласно расписанию на сайте перевозчика, самолеты на Бали будут летать из Москвы с 17 сентября три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 12 часов 25 минут. Билетов в продаже пока нет.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали стоимость прямых перелетов из России на Бали. Они обойдутся туристам в сумму от 60 тысяч рублей в обе стороны.