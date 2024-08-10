Турагент из Казани украла миллионы и угрожала клиентам

Shot: турагент из Казани украла миллионы и угрожала клиентам в личных сообщениях

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Татарстане турагент украла у клиентов миллионы рублей и стала угрожать им в личных сообщениях. Об этом пишет Telegram-канал "Shot Проверка".

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По данным источника, Анжела М. из Казани сотрудничала с крупными туроператорами Coral Travel и Fun & Sun. Ранее у путешественников не возникало проблем при сотрудничестве с ней, но этим летом турагент "стала сама не своя".

Женщина обманула более 20 клиентов, среди которых семьи с детьми и вдова пенсионерка. Вместо того чтобы оплачивать купленные ими туры операторам, Анжела забирала деньги себе. Когда туристы просили вернуть средства и собирались обратиться в полицию, россиянка угрожала им.

"Слышь, ты, дурачок ***, ты давай прекращай это делать, иначе вообще займусь тобой конкретно, и никакие родственники не помогут. И никакой ты не опер, опера в Египты не ездят, понял ты меня?" — сказала турагент одному из клиентов.

Уточняется, что пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. Ранее Анжела пообещала вернуть им деньги, но потом перестала выходить на связь.