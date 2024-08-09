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Авиакомпания "Россия" расширяет маршруты на Дальнем Востоке

Новый аэровокзал Южно-Сахалинска принял 166 тысяч пассажиров за первый год работы
3:39
Туризм

Авиакомпания "Россия" (Группа Аэрофлот) перевезла 166 тысяч путешественников между Сахалинской областью и другими регионами страны за год — с момента прибытия первого воздушного судна авиакомпании, открывшего новый аэровокзал. Модернизированный комплекс, крупнейший в Дальневосточном федеральном округе, начал свою работу 7 августа 2023 года, сообщает Интерфакс - Россия

Новый аэровокзал Южно-Сахалинска принял 166 тысяч пассажиров за первый год работы
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License

На первом месте по пассажиропотоку — традиционно востребованные рейсы между Сахалинской областью и столицей страны. Полеты с "Россией" выбрали более 148 тысяч человек. Всего за 12 месяцев было выполнено до 380 рейсов по маршруту Москва — Южно-Сахалинск. Благодаря "плоским" тарифам и субсидированию перевозок воздушная линия доступна для путешественников, что повышает мобильность населения.

Собственная полетная программа "России" между Красноярском и Южно-Сахалинском в течение года выполнялась в месяцы повышенного спроса на авиаперевозки — накануне и в новогодние праздники, а также с начала лета. В эти периоды авиакомпания перевезла по маршруту до 11 тысяч пассажиров. Сибирский авиатранспортный узел Группы Аэрофлот — удобный транзитный пункт. Благодаря разветвленной маршрутной сети жители Сахалинской области смогли продолжить путешествие без длительных перелетов и пересадок в Москве, а путешественники из многих регионов России — спланировать стыковочный перелет рейсами авиакомпании и побывать на Сахалине.

С начала мая этого года в расписании "России" появились собственные рейсы в Южно-Сахалинск из других городов Дальневосточного федерального округа — Хабаровска и Владивостока. За три месяца рейсами авиакомпании по каждому направлению воспользовались более 3,5 тысяч человек.

Расширение географии полетов "России" на Сахалин способствует развитию внутреннего туризма, что важно как для островитян, так и для жителей всей России. Регулярные рейсы между Сахалинской областью, Москвой и Красноярском открывают множество возможностей для деловых и туристических путешествий. Полеты на Дальнем Востоке также положительно сказываются на взаимодействии субъектов РФ.

Совместные полетные программы "России" и "Авроры" в Южно-Сахалинск открылись этим летом. На самолетах авиакомпании выполняются рейсы из Красноярска и Благовещенска.

Аэровокзал Южно-Сахалинска обладает пропускной способностью 1,6 тысячи пассажиров в час и способен обслуживать до 5 миллионов человек в год, что в несколько раз превышает прошлые показатели. Общая площадь — 47 тысяч квадратных метров. Масштабный проект сочетает безопасность и технологичность, что позволяет пассажирам путешествовать с большим комфортом. Благодаря внедрению планировочных решений перераспределены транспортные и пешеходные потоки, значительно увеличено количество стоек регистрации, выходов на посадку, кабин паспортного контроля, пунктов досмотра и торговых точек. Также появились телетрапы, начала работу полностью автоматическая система обработки багажа, открылись просторные и комфортные залы ожидания. В основу концепции оформления интерьера аэровокзала легли природные и культурные особенности островов Сахалинской области.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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