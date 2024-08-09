Количество глэмпингов в России выросло в 40 раз за пять лет

РСТ: количество глэмпингов в России увеличилось в 40 раз за пять лет

1:41 Your browser does not support the audio element. Туризм

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в период с 2018 по 2023 год в России количество глэмпингов увеличилось в 40 раз, и на сегодняшний день насчитывается более 400 таких комплексов. Согласно информации, предоставленной сервисом Glamp Space, лидерами среди северных регионов по количеству глэмпингов являются Карелия, Мурманская и Архангельская области, а также Камчатский край.

Фото: mk-sakhalin by пресс-служба правительства Сахалинской области is licensed under Free More info

"В Мурманской области функционируют 20 глэмпингов, однако потенциал региона, учитывая растущий наплыв туристов, еще полностью не раскрыт. Инвесторам стоит обратить внимание на такие города, как Мончегорск, которые недавно появились на туристическом горизонте России благодаря развитию событийного туризма и улучшению инфраструктуры", — отмечает Александр Поленков, руководитель направления "Бизнес и инвестиции" Агентства развития Мончегорска.

Агентство разрабатывает инвестиционный проект нового глэмпинга на мысе Черный и активно ищет инвесторов. Ожидаемый объем инвестиций составляет 265 миллионов рублей, средства пойдут на строительство 11 глэмп-домиков, понтонного причала и зоны для пикников. Эксперты предполагают, что проект окупится за пять лет, а его ежемесячная прибыль может достигать 3 миллионов рублей. Глэмпинг будет работать круглый год и станет начальной точкой туристического маршрута по островам Имандры, одного из ключевых озер северной Европы.