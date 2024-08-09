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Новый туристический маршрут в Архангельской области: лечебные травы и русская баня

Архангельская область предлагает новый туристический маршрут

1:00
Туризм

Маршрут протяженностью 17 километров берет начало в туристическом комплексе "НовокрылОво" и включает несколько точек — Богоявленский храм в селе Пежма, Казанскую часовню в деревне Берег и пежемский родник. По пути участники могут собирать лечебные травы и устраивать фотосессии в народных одеяниях на бескрайних северных просторах, сообщает Правительство Архангельской области.

Архангельская область предлагает новый туристический маршрут
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva, PDM

В однодневную программу входит приготовленный из натуральных продуктов обед на костре, посещение русской бани, а также проживание в богатырском доме или в туристической палатке, рассказали в Центре развития туризма и культуры Архангельской области.

Также на маршруте установлены деревянные настилы для туристических палаток и уличный навес для проведения интерактивной части программы. Для комфортного пребывания туристов есть туристические палатки и спальные мешки, велосипеды, шлемы и рюкзаки.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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