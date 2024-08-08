Таксист из Сочи рассказал, почему многие местные жители ненавидят туристов

Таксист из Сочи в разговоре с тревел-блогером поделился мнением о том, что большинство местных жителей не слишком любят туристов. Он объяснил причины такого отношения в интервью, которое было опубликовано на платформе "Дзен".
Водитель по имени Авик отметил, что с каждым годом в этот популярный курортный город приезжает всё больше туристов. Среди них всё чаще встречаются так называемые "бздыхи" — термин, который местные жители используют для обозначения неприятных отдыхающих, которые ведут себя как "быдло".
"Вы, наверное, замечали таких людей, которые заплатили за билеты и номер, и теперь считают, что весь город — это их частная территория, поэтому могут вести себя как угодно", — написал блогер.
Среди таких туристов нередко можно встретить тех, кто ходит по городу в купальниках или плавках, злоупотребляет алкоголем и ведёт себя неподобающе, общаясь с местными жителями так, будто те являются персоналом отеля. Авик подчеркнул, что к тем туристам, которые отдыхают культурно, у сочинцев претензий нет.
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