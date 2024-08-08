Как правильно планировать путешествия: анализ времени поиска туров россиянами

Когда россияне чаще всего ищут туры

1:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы предпочитают планировать свои поездки во время обеденного перерыва, как выяснили специалисты "Яндекс Поиска". Исследование попало в распоряжение "Ленты.ру".

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Согласно данным, наибольшая активность в поиске туров наблюдается в будние дни с 13:00 до 16:00. Кроме выбора направлений и стоимости, пользователи также активно интересуются возможностью получения кешбэка за поездки по России.

В числе популярных запросов оказались такие, как: "Как оригинально поздравить коллегу, который выдает путевки на море", "Как уточнить у начальника, согласован ли билет на поезд", "Как организовать отпуск с друзьями из разных стран в одном отеле и номере", "Какие начальники выдают путевки", "Как красиво сформулировать фразу "имеется путевка и билет к месту отпуска"", "Где найти билеты на поезд для начальства, чтобы выйти в отпуск раньше".

Кроме того, россияне часто интересуются своими правами при покупке туров. Среди наиболее популярных вопросов: можно ли оформить тур в рассрочку, вернуть деньги за оплаченный тур, или забронировать поездку без загранпаспорта.