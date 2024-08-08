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Введение экосбора в Астраханской области: как это повлияет на рыболовный туризм

Астраханская область может ввести экосбор для туристов

3:30
Туризм

В этом году волонтёры собрали более 100 тонн мусора с берегов астраханских рек, и такая ситуация повторяется ежегодно. Основной причиной этого является спонтанный туризм среди рыболовов-любителей. Они живут в палатках на берегах рек, бесконтрольно ловят рыбу и оставляют за собой горы мусора. Что же решили делать местные власти?

Астраханская область может ввести экосбор для туристов
Фото: commons.wikimedia.org by Hermann Hammer, PDM

Несмотря на запрет на вылов исчезающей воблы, введённый в прошлом году, интерес к такому "дикому" отдыху в низовьях Волги не снизился. Напротив, по оценкам местных властей, турпоток в регион вырос на 200%, причём большинство туристов — это рыболовы-любители. В связи с этим в регионе задумались о введении экосбора.

Сейчас решается вопрос о вынесении этого предложения на всеобщее голосование. Власти проводят опросы населения в социальных сетях. Если люди поддержат идею, то уже в сентябре пройдёт её обсуждение. В случае одобрения астраханцами, следующий шаг — разработка механизма взимания экосбора. Пока что в российском законодательстве подобного понятия нет. Курортный сбор, который уже действует в некоторых регионах, предназначен для благоустройства туристической инфраструктуры и улучшения экологической ситуации. В Астраханской области экосбор планируют направить на воспроизводство рыбы и борьбу с загрязнением.

"Введение экосбора для туристов — это правильный шаг, и многие астраханцы поддержат эту инициативу," — считает региональный координатор федерального проекта "Чистые игры" Диляра Калмухамедова. Она подчёркивает, что контролировать уборку мусора за "дикими" туристами практически невозможно, но с введением экосбора они хотя бы финансово компенсируют свой ущерб экологии. К тому же, это не увеличит финансовую нагрузку на местное население, а восстановит справедливость — неряшливые гости будут платить за нанесённый ущерб дельте Волги.

Учёные также отмечают, что объёмы незаконного вылова воблы превышают официальный в 2,5 раза, что серьёзно сказывается на рыбных запасах региона. За вылов запрещённой рыбы предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и орудий лова, возможны и уголовные преследования. Инспекторами уже было изъято около 200 килограммов воблы, и почти 300 редких экземпляров удалось вернуть в воду. Однако контролировать всех "дикарей" крайне сложно.

Что касается бизнеса, то, по мнению представителей туристической индустрии, введение экосбора не создаст дополнительных сложностей для легального турбизнеса, если будут чётко прописаны механизмы его взимания. В Астраханской области работают более 200 баз отдыха и почти 150 гостиниц.

Кстати, курортный сбор в России был введён в 2018 году. В разных регионах его размер варьируется от 30 до 100 рублей в сутки. Сейчас он взимается в Алтайском крае, на Кубани и Ставрополье. С 1 апреля этого года Санкт-Петербург стал первым городом федерального значения, где также ввели этот сбор. А с 2025 года в России появится понятие "туристический налог".

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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