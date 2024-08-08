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Одиночные путешествия по России: топ-направления для самостоятельных туристов

Как выбрать тур для соло-путешественников

1:04
Туризм

Иногда россияне предпочитают путешествовать в одиночку, и причины для этого могут быть разнообразными. Некоторые не могут согласовать свои планы с друзьями и близкими, другие же ценят время наедине с собственными мыслями. Путешествия в одиночку имеют свои преимущества: не нужно согласовывать каждый шаг, можно сосредоточиться на саморазвитии и увлечениях.

Как выбрать тур для соло-путешественников
Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Ксения Андрианкова, руководитель проекта "Экскурсионные туры" сервиса "Слетать.ру", поделилась рекомендациями по одиночным путешествиям. Она предложила рассмотреть варианты туров по России. Например, можно отправиться в Сочи.

— В этом туре можно посетить первый в России парк приключений на высоте, прокатиться на канатной дороге и прогуляться по подвесному мосту над ущельем, — отметила она в интервью изданию "Вести Подмосковья".

Любителям природных достопримечательностей Андрианкова предложила обратить внимание на Мурманскую область, где можно исследовать Сейдозеро и скалу Куйва.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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