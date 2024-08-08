Перелет из Москвы на Бали: цены в эконом и бизнес-классе от "Аэрофлота" в 2024 году

Раскрыто, сколько стоит прямой рейс из Москвы на Бали

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Перелет из Москвы на Бали туда и обратно в эконом-классе обойдется в 80 тысяч рублей, сообщил в беседе с НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, билеты в бизнес-классе могут стоить не менее 400 тысяч рублей.

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), CC BY 2.0

"Аэрофлот" объявил о запуске прямых рейсов на Бали с 17 сентября. Эксперт отметил, что в течение прошлого года авиакомпания планировала запустить рейсы, но возникли вопросы, связанные с заправкой самолетов в Индонезии и соблюдением санкционных ограничений.

Мкртчян подчеркнул, что для привлечения пассажиров "Аэрофлот" установил низкую цену в районе 80 тысяч рублей за билет в эконом-классе туда и обратно. Ожидается, что в период с конца декабря до 10 января стоимость билетов в эконом-классе может вырасти до 120-130 тысяч рублей, а в бизнес-классе до 600-700 тысяч рублей на человека.

Специалист добавил, что для поддержания конкурентоспособных цен важно привлечь и другие отечественные авиакомпании. В противном случае "Аэрофлот" может ограничить количество рейсов, чтобы не снижать цену билетов. Если бы в зимний период было выполнено хотя бы 15 рейсов в неделю, стоимость билетов могла бы упасть до 60-70 тысяч рублей, в два раза дешевле текущих предложений. Однако, по словам Мкртчяна, это невыгодно для "Аэрофлота". Чтобы обеспечить реальную конкуренцию и приемлемые цены, необходимо привлекать и другие авиакомпании.

Ранее избранный президент Индонезии и министр обороны Прабово Субианто во время визита в Москву заявил, что "Аэрофлот" может осуществлять прямые рейсы на Бали и выразил готовность предоставить такую возможность другим российским авиакомпаниям.