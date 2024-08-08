Казань привлекла более 2 миллионов туристов за полгода — рост на 22%

Казань привлекла более 2 миллионов туристов за полгода

0:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

За первые шесть месяцев 2024 года Казань посетили свыше 2 миллионов туристов, что на 22% превышает показатели того же периода прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, CC BY-SA 4.0

Согласно данным комитета по развитию туризма исполкома Казани, наибольшее количество гостей приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары.

В среднем туристы остаются в городе от трех до четырех дней.