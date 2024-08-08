Казань привлекла более 2 миллионов туристов за полгода — рост на 22%

За первые шесть месяцев 2024 года Казань посетили свыше 2 миллионов туристов, что на 22% превышает показатели того же периода прошлого года.
Согласно данным комитета по развитию туризма исполкома Казани, наибольшее количество гостей приезжает из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Самары.
В среднем туристы остаются в городе от трех до четырех дней.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.