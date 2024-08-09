С совами и в костюмах Гарри Поттера: новгородский "Соколиный двор" отпразднует день рождения

Новгородцы и туристы отметят 8-летние "Соколиного двора" в костюмах Гарри Поттера

Местные жители и туристы отпразднуют 8-летие новгородского "Соколиного двора" в костюмах волшебника Гарри Поттера. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на представителя организации.

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Мероприятие состоится 10 августа. Для гостей проведут семейные игры. На праздник придут орнитологи и сотрудники природоохранных организаций. При этом собеседник агентства отметил, что в "Соколином дворе" есть 12 сов.

"Помните, как Гарри Поттер любил свою полярную сову Буклю? Так вот у нас — 12 сов: ушастые, неясыти, сипухи, филины", — рассказал он.

Ранее Pravda.Ru писала о местах, которые стоит посетить каждому туристу в Великом Новгороде. Среди них есть Кремль и Софийский собор.