С совами и в костюмах Гарри Поттера: новгородский "Соколиный двор" отпразднует день рождения

Местные жители и туристы отпразднуют 8-летие новгородского "Соколиного двора" в костюмах волшебника Гарри Поттера. Об этом пишет агентство Интерфакс со ссылкой на представителя организации.
Мероприятие состоится 10 августа. Для гостей проведут семейные игры. На праздник придут орнитологи и сотрудники природоохранных организаций. При этом собеседник агентства отметил, что в "Соколином дворе" есть 12 сов.
"Помните, как Гарри Поттер любил свою полярную сову Буклю? Так вот у нас — 12 сов: ушастые, неясыти, сипухи, филины", — рассказал он.
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