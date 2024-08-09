Вам не пройти: медведь преградил дорогу туристам на Большой Байкальской тропе

Группу туристов эвакуировали с Большой Байкальской тропы из-за медведя. Об этом сообщает пресс-служба ФБГУ "Заповедное Прибайкалье".
Путешественники пробовали самостоятельно прогнать зверя, который преградил им дорогу. Однако медведь не хотел уходить. В результате туристы обратились за помощью. Через 40 минут после звонка сотрудники МЧС Иркутской области и госинспекторы "Заповедного Прибайкалья" прибыли на место происшествия. Они эвакуировали 7-х туристов в посёлок "Листвянка".
Ранее Pravda.Ru писала, что медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии.
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