Вам не пройти: медведь преградил дорогу туристам на Большой Байкальской тропе

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Медведь помешал туристам прогуляться по Большой Байкальской тропе

0:40
Туризм

Группу туристов эвакуировали с Большой Байкальской тропы из-за медведя. Об этом сообщает пресс-служба ФБГУ "Заповедное Прибайкалье".

Медведь помешал туристам прогуляться по Большой Байкальской тропе
Фото: flickr.com by Frank Vassen, CC BY 2.0

Путешественники пробовали самостоятельно прогнать зверя, который преградил им дорогу. Однако медведь не хотел уходить. В результате туристы обратились за помощью. Через 40 минут после звонка сотрудники МЧС Иркутской области и госинспекторы "Заповедного Прибайкалья" прибыли на место происшествия. Они эвакуировали 7-х туристов в посёлок "Листвянка".

Ранее Pravda.Ru писала, что медведь атаковал 19-летнюю девушку в Румынии.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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