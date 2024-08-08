Что утомляет туристов в путешествиях и как планирование отпуска влияет на отдых

Большинство россиян не успевают отдохнуть во время отпуска

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В России проведено исследование, которое показало, насколько удовлетворены туристы длительностью своего отпуска и что именно их утомляет в путешествиях. Опрос был проведен онлайн-сервисом OneTwoTrip, который опросил 1225 пользователей.

Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

По результатам исследования, большинство респондентов не успевают полностью отдохнуть во время отпуска. Только 56 % чувствуют себя действительно отдохнувшими после отдыха, в то время как 80 % заявили, что им сразу после отпуска необходим еще один, передает РИА "Новости".

Интересно, что лишь 37 % участников опроса берут дополнительные выходные для восстановления сил после поездки. Основной причиной усталости для 55 % туристов стали другие отдыхающие, 38 % отметили, что им мешает компания семьи или друзей, а 18 % указали экскурсии по достопримечательностям как источник усталости. Также 29 % испытывают стресс уже на стадии планирования поездки.

Кроме того, около трети респондентов (34 %) признались, что скучают по дому во время путешествий. При этом только 5 % высказали желание вернуться на работу сразу после отпуска, а половине опрошенных приходилось выходить на работу в день возвращения.