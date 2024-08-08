Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли подтверждения опасности заменителя сахара эритрита
Советы, как выбрать ковер для дома
Лучшие способы профилактики морщин под глазами
Проведено исследование предпочтений россиян в выборе автомобилей
СВФУ: мумифицированная туша шерстистого носорога обнаружена в Якутии
Christian Dior возвращается в Россию
CD Projekt RED запускает разработку многопользовательского режима для Project Orion
Как создать идеальную зону отдыха в небольшой квартире
Как превратить балкон в стильное и функциональное пространство
Что утомляет туристов в путешествиях и как планирование отпуска влияет на отдых

Большинство россиян не успевают отдохнуть во время отпуска

1:25
Туризм

В России проведено исследование, которое показало, насколько удовлетворены туристы длительностью своего отпуска и что именно их утомляет в путешествиях. Опрос был проведен онлайн-сервисом OneTwoTrip, который опросил 1225 пользователей.

Большинство россиян не успевают отдохнуть во время отпуска
Фото: commons.wikimedia.org by Karelj, CC BY-SA 3.0

По результатам исследования, большинство респондентов не успевают полностью отдохнуть во время отпуска. Только 56 % чувствуют себя действительно отдохнувшими после отдыха, в то время как 80 % заявили, что им сразу после отпуска необходим еще один, передает РИА "Новости".

Интересно, что лишь 37 % участников опроса берут дополнительные выходные для восстановления сил после поездки. Основной причиной усталости для 55 % туристов стали другие отдыхающие, 38 % отметили, что им мешает компания семьи или друзей, а 18 % указали экскурсии по достопримечательностям как источник усталости. Также 29 % испытывают стресс уже на стадии планирования поездки.

Кроме того, около трети респондентов (34 %) признались, что скучают по дому во время путешествий. При этом только 5 % высказали желание вернуться на работу сразу после отпуска, а половине опрошенных приходилось выходить на работу в день возвращения.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Последние материалы
Проведено исследование предпочтений россиян в выборе автомобилей
Christian Dior возвращается в Россию
СВФУ: мумифицированная туша шерстистого носорога обнаружена в Якутии
CD Projekt RED запускает разработку многопользовательского режима для Project Orion
Как создать идеальную зону отдыха в небольшой квартире
Как превратить балкон в стильное и функциональное пространство
Диетолог Семирядов: за тягой к сладкому может стоять депрессия и дефицит минералов
Рецепт куриного суфле — понадобится 6 ингредиентов
"Спартак" хочет купить Актюркоглу и Кена 20 млн евро у "Галатасарая"
Дипломат о протестах в Бангладеш: причины и последствия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.