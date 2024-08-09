Отдых в сентябре: предлагаем 5 стран, которые стоит посетить в "бархатный сезон"

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Сентябрьский отпуск: куда поехать, чтобы насладиться теплом и солнцем

2:35
Туризм

Сентябрь — отличное время для путешествий. Жаркий пляжный сезон уже позади, но многие направления еще предлагают теплую погоду и множество развлечений. Куда же можно отправиться на отдых в этот период?

Сентябрьский отпуск: куда поехать, чтобы насладиться теплом и солнцем
Фото: wikimedia.org by Silar, CC BY-SA 3.0

Испания

Испания остается популярным выбором для сентябрьского отдыха. Средиземноморское побережье страны радует комфортными температурами воздуха (+25°C) и воды (+22°C). Туристы могут насладиться пляжным отдыхом, осмотреть достопримечательности и попробовать испанскую кухню. Хорошие варианты для поездки — Коста-дель-Соль, Майорка, Барселона.

Греция

Греция также является отличным выбором для сентябрьского отпуска. В это время на большей части страны преобладает теплая солнечная погода, а цены на отдых ниже, чем в пик сезона. Популярные греческие острова Крит, Родос, Корфу и Санторини особенно прекрасны в этот период. Здесь можно расслабиться на пляжах, посетить древние руины, погрузиться в греческую культуру.

Кипр

Средиземноморский Кипр манит туристов в сентябре мягким климатом и бирюзовым морем. Температура воздуха в это время находится в комфортном диапазоне +28-30°C, а вода прогревается до +25°C. Отдых на Кипре может включать пляжный отдых, знакомство с историческими достопримечательностями и дегустацию местной кухни.

Тунис

Солнечный Тунис также остаётся привлекательным местом для отпуска в сентябре. Температура воздуха здесь в среднем +30°C, вода в Средиземном море прогревается до +25°C. Туристы могут насладиться великолепными пляжами, поплавать в бирюзовых водах, посетить древние города и попробовать блюда тунисской кухни.

Турция

Турция — классическое направление для сентябрьского отдыха. Здесь по-прежнему тепло и солнечно, при этом цены ниже, чем в высокий сезон. Курорты Средиземноморского и Эгейского побережья, такие как Анталия, Кемер или Бодрум, предлагают все условия для пляжного отдыха, оздоровления и знакомства с местной культурой.

Таким образом, сентябрь — отличный период, чтобы отправиться в солнечное путешествие и насладиться поздним летом. Средиземноморские страны, такие как Испания, Греция, Кипр, Тунис и Турция, в этот месяц особенно привлекательны для отдыха.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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