Представители туристической отрасли отмечают, что среди самых востребованных курортов лидируют Сочи и Анапа, однако не всем по карману отдых в этих городах.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в бархатный сезон наибольшее внимание россиян привлекают курорты Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа. Самыми посещаемыми остаются Сочи, Анапа и Геленджик.
Алена Громова из компании Coral Travel подчеркивает, что эти направления доступны в основном людям со средним и высоким уровнем дохода, на которых и ориентированы новые отели высокого класса и современная инфраструктура.
Крым становится все более популярным благодаря своим более доступным ценам по сравнению с Краснодарским краем. В то же время на Северном Кавказе ситуация неоднозначная: в Дагестане туристы недовольны высокими ценами на пляжах республики.
Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.