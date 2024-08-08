Сочи и Анапа — лидеры турсезона, но доступен ли отдых всем? Доступные цены и популярные направления

Высокие цены на Северном Кавказ вызывают недовольство отдыхающих

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представители туристической отрасли отмечают, что среди самых востребованных курортов лидируют Сочи и Анапа, однако не всем по карману отдых в этих городах.

Фото: wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 3.0

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в бархатный сезон наибольшее внимание россиян привлекают курорты Крыма, Краснодарского края и Северного Кавказа. Самыми посещаемыми остаются Сочи, Анапа и Геленджик.

Алена Громова из компании Coral Travel подчеркивает, что эти направления доступны в основном людям со средним и высоким уровнем дохода, на которых и ориентированы новые отели высокого класса и современная инфраструктура.

Крым становится все более популярным благодаря своим более доступным ценам по сравнению с Краснодарским краем. В то же время на Северном Кавказе ситуация неоднозначная: в Дагестане туристы недовольны высокими ценами на пляжах республики.