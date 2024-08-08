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В Петербурге арестован карманник, неоднократно крадущий кошельки у иностранных туристов в Эрмитаже

В Петербурге поймали карманника, воровавшего кошельки у туристов в Эрмитаже

1:05
Туризм

В Санкт-Петербурге задержали карманника, который крал кошельки у иностранных туристов в Эрмитаже. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейские установили два факта краж, выявленных в ходе расследования после обращений пострадавших.

В Петербурге поймали карманника, воровавшего кошельки у туристов в Эрмитаже
Фото: commons.wikimedia.org by El Pantera, CC BY-SA 2.0

Первый случай произошёл в конце июня, когда 61-летняя туристка из Турции лишилась 50 тыс. рублей. Женщина принесла деньги в рюкзаке и обнаружила их пропажу после экскурсии. Злоумышленника поймали недавно. 3 августа он вновь посетил Эрмитаж и украл 20 тыс. рублей у 44-летней туристки из Китая.

Вора, посещавшего музей не ради экспонатов, выявили с помощью камер наблюдения. При задержании он признался в двух кражах. Однако не исключено, что подобных эпизодов было больше, так как 51-летний петербуржец уже ранее был судим за аналогичные преступления в Эрмитаже.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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