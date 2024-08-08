Исследование OneTwoTrip: большинство россиян не успевают восстановиться за время отпуска и нуждаются в дополнительном отдыхе

Отпуск не спасает: каждый второй россиянин страдает от усталости

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне поделились своими впечатлениями о том, достаточно ли им отпуска, успевают ли они отдохнуть и что больше всего утомляет их во время путешествий. Результаты опроса опубликовал онлайн-сервис OneTwoTrip.

Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

В исследовании, проведённом среди 1225 пользователей, выяснилось, что большинство туристов не успевают полностью перезагрузиться во время отпуска. Только 56% респондентов сообщили, что чувствуют себя отдохнувшими после отпуска, тогда как 80% признались, что им нужен ещё один отпуск сразу после возвращения, сообщает РИА "Новости".

Интересно, что лишь 37% опрошенных берут дополнительные выходные для восстановления сил после поездки. Основной причиной усталости 55% туристов назвали других отдыхающих. Также 38% указали, что их утомляет компания семьи или друзей, а 18% отметили экскурсии по достопримечательностям как источник усталости. Процесс планирования отпуска тоже не обходится без стресса — 29% пользователей испытывают усталость уже на этапе подготовки к поездке.

Кроме того, около трети респондентов (34%) признались, что скучают по дому во время путешествий. Интересно, что лишь 5% участников опроса захотели вернуться на работу сразу после отпуска. При этом половине опрошенных хотя бы раз приходилось идти в офис прямо в день прилёта.