Пользователи Reddit рассказали о самых ароматных местах мира, которые стоит посетить путешественникам

Путешественники назвали места с самыми приятными запахами в мире

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пользователи соцсети Reddit поделились своими впечатлениями о самых ароматных местах, которые они посещали в путешествиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubert TABUTIAUX, CC BY-SA 3.0

Многие отмечают, что французский Прованс с его лавандовыми полями и в целом французская глубинка — это "настоящий восторг". Ароматный город на Французской Ривьере — Грасс, мировая столица парфюмерии, сообщает Daily Mail.

В западной Шотландии ранней весной цветёт дрок, наполняя воздух сладким запахом мёда и кокоса. В испанской Севилье туристы запомнили аромат апельсиновых деревьев, растущих повсюду. Канадский горнолыжный курорт Банф "пахнет Рождеством" благодаря множеству сосен.

В Цюрихе путешественников покорил запах шоколада с фабрики Lindt & Sprüngli, распространяющийся над озером. В немецком городе Бад-Зальцуфлене воздух наполнен ароматом соли из местных соляных источников. В Марокко туристы восхищались рынками, где прилавки с рыбой чередуются с прилавками, полными пряностей и миндального печенья.