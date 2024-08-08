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Водитель из Сочи объяснил, почему горожане не жалуют приезжих отдыхающих

Сочинский таксист рассказал, почему местные ненавидят туристов

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Туризм

Таксист из Сочи в беседе с тревел-блогером рассказал, что большинство местных жителей не любит туристов. Причину такого отношения он объяснил в интервью каналу "ГДЕ НАМ ЖИТЬ", опубликованном на платформе "Дзен".

Сочинский таксист рассказал, почему местные ненавидят туристов
Фото: air.timetech.pro by Евгений Лодянов, CC BY-SA 4.0

Водитель по имени Авик сообщил, что с каждым годом в популярный курортный город приезжает всё больше туристов. Среди них всё чаще встречаются так называемые "бздыхи" — местное название для невоспитанных отдыхающих.

"Наверное, замечали таких людей, которые заплатили за билеты, номер и теперь думают что весь город — территория оплаченного ими отеля, поэтому можно делать всё что душе угодно", — написал блогер.

Такие туристы ходят по городу в купальниках или плавках, напиваются, дебоширят и общаются с местными жителями, как с обслуживающим персоналом. При этом Авик подчеркнул, что у сочинцев нет претензий к культурным туристам.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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