Водитель из Сочи объяснил, почему горожане не жалуют приезжих отдыхающих

Таксист из Сочи в беседе с тревел-блогером рассказал, что большинство местных жителей не любит туристов. Причину такого отношения он объяснил в интервью каналу "ГДЕ НАМ ЖИТЬ", опубликованном на платформе "Дзен".
Водитель по имени Авик сообщил, что с каждым годом в популярный курортный город приезжает всё больше туристов. Среди них всё чаще встречаются так называемые "бздыхи" — местное название для невоспитанных отдыхающих.
"Наверное, замечали таких людей, которые заплатили за билеты, номер и теперь думают что весь город — территория оплаченного ими отеля, поэтому можно делать всё что душе угодно", — написал блогер.
Такие туристы ходят по городу в купальниках или плавках, напиваются, дебоширят и общаются с местными жителями, как с обслуживающим персоналом. При этом Авик подчеркнул, что у сочинцев нет претензий к культурным туристам.
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