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Мошенники рассылают фишинговые письма администраторам отелей от имени "Островка"

Мошенники от имени "Островка" угрожают отелям жалобами в Роспотребнадзор
0:55
Туризм

Мошенники рассылают администраторам отелей фишинговые письма от имени онлайн-сервиса бронирования отелей "Островок", чтобы выманить данные клиентов, сообщает Tourdom. ru.

Мошенники от имени "Островка" угрожают отелям жалобами в Роспотребнадзор
Фото: freepik.com by flatart, PDM

В письмах они угрожают отелю "жалобами" в Роспотребнадзор от недовольных гостей, чтобы заставить менеджеров гостиниц предоставить конфиденциальную информацию о бронированиях.

"Островок" заявляет, что борется с мошенниками, подавая жалобы на фишинговые сайты и блокируя их.

Чтобы не стать жертвой мошенников, не переходите по подозрительным ссылкам, не делитесь персональными данными и паролями, регулярно обновляйте пароли и обращайтесь в службу поддержки, если у вас возникли сомнения.

Ранее мошенники уже использовали подобные методы для получения данных пассажиров, выдавая себя за сотрудников авиакомпаний в социальных сетях.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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