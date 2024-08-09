Был зафиксирован рост внутренних валютных курсов у туроператоров

Туристический рынок столкнулся с проблемой роста внутренних валютных курсов у туроператоров, сообщает Tourdom. ru.
Это связано с усложнением переводов за границу для оплаты услуг зарубежным партнерам из-за санкций.
Туроператоры уже вынуждены повышать курс обмена валют, закладывая дополнительные издержки в стоимость туров.
В перспективе ситуация может ухудшиться, если платежи через третьи страны станут еще сложнее.
Одним из возможных решений проблемы может стать использование криптовалюты, но пока неясно, смогут ли туроператоры использовать ее для расчетов с зарубежными партнерами.
Важно отметить, что использование криптовалюты также сопряжено с определенными сложностями и издержками.
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