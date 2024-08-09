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Был зафиксирован рост внутренних валютных курсов у туроператоров

Санкции усложняют переводы денег за границу, что ведёт к росту стоимости туров
0:47
Туризм

Туристический рынок столкнулся с проблемой роста внутренних валютных курсов у туроператоров, сообщает Tourdom. ru.

Санкции усложняют переводы денег за границу, что ведёт к росту стоимости туров
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Это связано с усложнением переводов за границу для оплаты услуг зарубежным партнерам из-за санкций.

Туроператоры уже вынуждены повышать курс обмена валют, закладывая дополнительные издержки в стоимость туров.

В перспективе ситуация может ухудшиться, если платежи через третьи страны станут еще сложнее.

Одним из возможных решений проблемы может стать использование криптовалюты, но пока неясно, смогут ли туроператоры использовать ее для расчетов с зарубежными партнерами.

Важно отметить, что использование криптовалюты также сопряжено с определенными сложностями и издержками.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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