Министр Максим Решетников заявил, что цена на отдых в России выросла в 2024 году

Министр Максим Решетников: стоимость отдыха в России выросла на 14%

0:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цена на отдых в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания Владимира Путина с членами правительства, пишет агентство ТАСС.

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Максим Решетников подчеркнул, что повышение стоимости отдыха произошло на фоне растущего спроса.

"Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%. Это выше инфляции. Мы понимаем эту проблему и постоянно ею занимаемся", — заявил он.

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