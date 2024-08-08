Министр Максим Решетников заявил, что цена на отдых в России выросла в 2024 году

Цена на отдых в России в 2024 году выросла на 14% по сравнению с 2023-м. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников во время совещания Владимира Путина с членами правительства, пишет агентство ТАСС.
Максим Решетников подчеркнул, что повышение стоимости отдыха произошло на фоне растущего спроса.
"Из-за активно растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году выросли на 14%. Это выше инфляции. Мы понимаем эту проблему и постоянно ею занимаемся", — заявил он.
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