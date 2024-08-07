Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"СберСтрахование": интерес к страхованию жилья вырос на 14% в 2024 году
Активисты испортили фасад здания на вилле Месси на Ибице
Dragon Age: The Veilguard выйдет 30 октября этого года
Россияне увеличили расходы на ювелирные изделия на 29,3%
18-летняя Камила Валиева кардинально изменила имидж — перекрасилась в блондинку
В РФ набирает популярность сериал "Игры" об Олимпиаде-1980 в СССР
Китайцы скупают парики из-за массового облысения
Европейские страны и США купили почти 50 проектов "Союзмультфильма"
Новая игра от Valve: что скрывается за названием White Sands
Стало известно количество иностранцев, оформивших электронные визы для поездки в Россию

Более 500 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

1:13
Туризм

В течение года 540,9 тысячи иностранцев оформили электронные визы в Россию, сообщает РБК со ссылкой на данные МИД РФ. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.

Более 500 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию за год
Фото: unsplash.com by crew, CC0

Представитель туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что основные преимущества электронной визы ощущают жители Китая, стран Ближнего Востока и Индии. Он добавил, что сразу после её введения в прошлом году количество прибытий в Россию значительно увеличилось.

Электронная виза удобна и стоит в три раза дешевле обычной бумажной. Оплату можно производить в валюте страны заявителя, а отказов по таким визам минимум, подчеркнул Мусихин.

Россия начала выдавать электронные визы с августа 2023 года. Оформить её могут граждане 55 стран, планирующие посетить Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Срок действия визы составляет 60 дней с момента получения.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ

Ожесточённые бои накануне разгорелись возле Курской области на государственной границе. При этом в Харьковской области украинская активность весьма снижена.

В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
Атака ВСУ на Курскую область 6 августа: что там произошло, сколько человек погибло, заявление США, обстановка в регионе
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Курск, приграничье. Украинская армия откатывается назад с колоссальными потерями
Последние материалы
Dragon Age: The Veilguard выйдет 30 октября этого года
Россияне увеличили расходы на ювелирные изделия на 29,3%
18-летняя Камила Валиева кардинально изменила имидж — перекрасилась в блондинку
В РФ набирает популярность сериал "Игры" об Олимпиаде-1980 в СССР
Китайцы скупают парики из-за массового облысения
Европейские страны и США купили почти 50 проектов "Союзмультфильма"
Новая игра от Valve: что скрывается за названием White Sands
От классики до экзотики: рецепты вкусных салатов со свёклой
Учёные зафиксировали рекордно мощное гамма-излучение от взрыва звезды
Maserati сообщили, что 17 августа выйдет трековый суперкар на базе MC20
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.