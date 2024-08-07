Стало известно количество иностранцев, оформивших электронные визы для поездки в Россию

Более 500 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

В течение года 540,9 тысячи иностранцев оформили электронные визы в Россию, сообщает РБК со ссылкой на данные МИД РФ. Наибольшее количество заявлений поступило от граждан Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции и Эстонии.

Фото: unsplash.com by crew, CC0

Представитель туроператора "Интурист" Александр Мусихин отметил, что основные преимущества электронной визы ощущают жители Китая, стран Ближнего Востока и Индии. Он добавил, что сразу после её введения в прошлом году количество прибытий в Россию значительно увеличилось.

Электронная виза удобна и стоит в три раза дешевле обычной бумажной. Оплату можно производить в валюте страны заявителя, а отказов по таким визам минимум, подчеркнул Мусихин.

Россия начала выдавать электронные визы с августа 2023 года. Оформить её могут граждане 55 стран, планирующие посетить Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. Срок действия визы составляет 60 дней с момента получения.