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Туристы из России активно бронируют туры в Турцию, Египет, ОАЭ и Таиланд на осень и зиму

Определены самые популярные направления для отдыха россиян осенью и зимой

Туризм

Российские туристы начали планировать свои поездки на вторую половину осени и зиму. По данным туроператоров, наиболее популярными направлениями являются Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд, сообщает "Интерфакс".

Определены самые популярные направления для отдыха россиян осенью и зимой
Фото: flickr.com by SuperJet International, CC BY-SA 2.0

Туристы стремятся воспользоваться выгодными условиями раннего бронирования, выбирая популярные отели со скидками. Представители индустрии отмечают, что скидки на отели в Египте достигают от 10 до 45%, в ОАЭ — от 16 до 35%, на Кубе — от 20 до 30%. В Таиланде количество доступных отелей по сниженным ценам минимально.

По числу бронирований у одного из туроператоров лидируют египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада, на втором месте — ОАЭ с эмиратами Дубай и Абу-Даби, а замыкает список остров Пхукет в Таиланде. Также наблюдается спрос на Мальдивы и Кубу.

Другие туроператоры отмечают рост интереса к Таиланду и ОАЭ, при этом первое место по популярности отдают Турции. Также востребованы направления на Шри-Ланку, в Египет и Абхазию.

Пик бронирований турецких курортов приходится на бархатный сезон, когда море ещё тёплое, а комфортный отдых возможен до середины ноября. Один из туроператоров сообщает, что продажи осенних туров выросли более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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