Россиянам рассказали, насколько подорожал отдых в отелях Турции в 2024 году

Эксперт Горин заявил, что отдых в отелях Турции подорожал на 7-10% в этом году

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что стоимость отдыха в отелях Турции в среднем выросла на 7-10%. Об этом пишет NEWS.ru.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Эксперт отметил, что повышение цен не останавливает россиян от посещения страны и остановки в отелях.

"Нужно учитывать, что все туры считаются из евро в рубль. Турция сильно повышала цены только в 2023 году, в этом году повышение цен только на процент инфляции и популярные отели. В среднем повышение в районе 7–10%. Это не останавливает российских туристов", — заявил Дмитрий Горин.

Ранее Pravda.Ru писала, что туристы стали чаще посещать Турцию в 2024 году, чем в 2023-м.