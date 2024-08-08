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Россияне выбирают зимний отдых: Египет, Турция, Таиланд и ОАЭ в лидерах

Интерфакс: россияне массово бронируют зимние туры

0:50
Туризм

В "Интерфакс" узнали, что многие граждане России уже приобрели зимний тур за рубеж. Самыми популярными направлениями на данный момент являются Египет, Турция, Таиланд и ОАЭ. Помимо этого, немалой популярностью среди россиян пользуются Куба и Мальдивы.

Интерфакс: россияне массово бронируют зимние туры
Фото: freepik.com by tawatchai07, PDM

Тем не менее, пик бронирований приходится на октябрь, поскольку осень считается бархатным сезоном. Значит, к декабрю список популярных туристических направлений ещё может измениться.

Стоит отметить, что многие россияне предпочли отдыху за рубежом путешествие по своей стране. Этой зимой комфортные условия для отдыха будут в Дагестане, Чечне, Пятигорске, Кисловодске и, конечно же, на курортах Краснодарского края.

Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
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